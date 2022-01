Schnee-Chaos ist nicht zu erwarten

Gibt es in diesem Winter noch Schnee und glatte Straßen? Falls ja, sind die Winterdienste in Ladbergen und Lienen bestens vorbereitet.

Am vergangenen Donnerstag kamen auch in Ladbergen und Lienen ein paar Schneeflocken runter – ach, was heißt hier Flocken? Einen Schneeeinbruch à la 2021 hat es diesen Winter aber noch nicht gegeben. Und dazu wird es wohl auch nicht mehr kommen, glaubt Ladbergens Bauamtsleiter Tim Lutterbei. Wenn er irren sollte, scheint das kein Problem: Der Winterdienst ist vorbereitet.

Zwischen 20 bis 30 Tonnen Streusalz liegen in Ladbergen parat. Diese Masse hätte auch in den vergangenen Jahren immer gereicht. Nur 2021, als das Schneechaos im Februar auch Ladbergen in ein Winter-Wunder-Land verwandelte und alle Beteiligten vom Bauhof stark in Beschlag genommen wurden, habe man wegen Nachschubs „vorsichtig nachgefragt“ bei der Firma Oelrich am Hafen. Diese beliefert die Gemeinde stets im November mit den benötigten Mengen Streusalz: „Das ist eine gute und unkomplizierte Zusammenarbeit“, so Lutterbei. Je nach Augenmaß könne man einschätzen, wann eine Nachlieferung notwendig sei: „Wenn wir nur noch fünf Tonnen Streusalz im Lager liegen haben, dann melden wir uns am Hafen.“

Gute Zusammenarbeit

In Lienen liegt der Winterdienst bereits seit einigen Jahren in den Händen der Firmen Agritura Raiffeisen aus Kattenvenne und Epmann Rollrasen aus Lienen. Seitens der Gemeinde würden im Winter lediglich Kontrollfahrten durchgeführt, bei denen ein Mitarbeiter die Glätte der Straßen teste. Wenn es dann mal wieder so weit ist, werden die beauftragten Firmen in Kenntnis gesetzt. Nico Königkrämer, der seit zwei Jahren das Amt des Bauamtsleiters in Lienen bekleidet, sagt: „Das ist eine reibungslose Zusammenarbeit.“

„Ein paar Mal“, sagt Johannes Stricker, sei das Kattenvenner Unternehmen bereits ausgerückt. Aber das sei nichts im Vergleich zum vergangenen Winter gewesen. Und wenn Glätte oder Schnee im Anzug sind, gebe es ein eingespieltes Prozedere: „Dann werden die Fahrzeuge am Nachmittag entsprechend bestückt, eine Warn-Mail geht an die vorgesehenen Mitarbeiter raus, dann werden die im Fall des Falles von der Gemeinde alarmiert und die Straßen nach einer bestimmten Priorisierung abgearbeitet.“

Und auch in Corona-Zeiten, ist Johannes Stricker überzeugt, „kann sich die Gemeinde auf uns verlassen“. Zum einen seien die Mitarbeiter in der Regel alleine unterwegs, zum anderen habe man vorgesorgt: Sollten Mitarbeiter Corona-bedingt ausfallen, „haben wir noch eins, zwei Aushilfsfahrer in der Hinterhand“, so Stricker.

Von externen Firmen ist in Ladbergen derweil noch nicht die Rede. Lediglich im vergangenen Jahr habe man in Zusammenarbeit mit unter anderem Rehkopf Bau und Lohnunternehmern Straßen freigeräumt und die Schneemassen auf den Parkplatz der Sportanlage des VfL Ladbergen verladen.

Während damals eine Woche lang Schnee geschoben, Straßen freigeräumt und hier und da gestreut werden musste, verläuft der Winter in diesem Jahr ruhig für das Ladberger Team, das mit zehn Mitarbeitern besetzt ist.

Aufgrund der Corona-Vorgaben arbeitet der Winterdienst in Teams von jeweils zwei Personen. Auf den Fahrzeugen selbst brauche man keine weiteren größeren Vorgaben angesichts der Pandemie einhalten: „Da fährt jeder für sich alleine.“ Außerdem, und das beruhigt Lutterbei ein großes Stück weit: „Jeder bei uns im Team und am gesamten Bauhof ist durchgeboostert.“ Als vor einem Jahr die Impfstoffe auf den Markt kamen, habe man sich im Team abgesprochen und schnell den Konsens gefunden, dass sich jeder impfen lässt: „Das war von Anfang an klar, da brauchte es keine größeren Diskussionen.“