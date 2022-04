Schon 50 Flüchtlinge aufgenommen

Immer wieder kommen Flüchtlinge aus der Ukraine an deutschen Bahnhöfen an.

Sigrid Bücker-Dowidat will kein großes Aufheben drum machen. Aber im Sozialamt ist die Arbeitsbelastung bei den Kollegen und ihr derzeit enorm. Allein 50 Flüchtlinge aus der Ukraine hat die Gemeinde in den zurückliegenden sechs Wochen jenseits des normalen Pensums aufgenommen und sich entsprechend kümmern müssen. In der nächsten Wochen kommen weitere sieben. Das steht schon jetzt fest. Und dann? Achselzucken bei der Fachamtsleiterin und Bürgermeister Torsten Buller. Klar ist aber: Es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Entsprechend will die Verwaltung vorbereitet sein.