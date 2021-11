Schwerer Kindesmissbrauch: 31-Jährigem werden drei Taten zur Last gelegt

Ladbergen

Die Staatsanwaltschaft Münster sieht den Tatverdacht als hinreichend an: Deshalb hat sie Anklage gegen einen 31-jährigen Mann aus Osnabrück erhoben, der Ende Juli/Anfang August einen elfjährigen Jungen auf dem Gelände des Campingplatzes an der Buddenkuhle beziehungsweise in dessen unmittelbarer Nähe drei Mal schwer sexuell missbraucht haben soll.

Von Mareike Stratmann