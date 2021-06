Schwimmer bisher vorbildlich

Tecklenburger Land

Wenn man dieser Tage mit dem Rad am Dortmund-Ems-Kanal entlangfährt, dann ist Vorsicht geboten. Denn es ist viel Betrieb am Uferrand. Schwimmer, die ins Wasser wollen (oder wieder hinauskommen), queren den Weg. Und es sind viele. Klar, denn der Kanal ist ein beliebtes Ziel für Badefreudige. Alles darf man dort nicht. Darauf weist die Polizei hin. Denn vieles, was vordergründig Spaß macht, ist in Wirklichkeit brandgefährlich.

Von Henning Meyer-Veerund