Senioren genießen die Musik

Es waren die ersten Auftritte nach zwei Jahren Zwangspause: Am Samstag zeigten die Mitglieder der „Melodize plus“ mit zwei „Fensterkonzerten“ ihr musikalisches Können. Erst traten sie im Foyer der LWL-Klinik in Lengerich, im Anschluss auf der Terrasse des Seniorenheims Haus Widum im Heidedorf auf. Für Sängerinnen und Sänger wie auch für die Bewohner eine besondere Veranstaltung nach langer Zeit des Verzichts.

„Wir freuen uns alle, dass wir wieder auftreten dürfen“, erzählte Claudia Kaiser vorab. „Es macht jetzt richtig Spaß, dass man wieder zeigen kann, was man sich erarbeitet hat“, fuhr sie fort. Denn Chorproben fanden durchaus statt, wenn auch online. Eine außergewöhnliche Herausforderung, der sich in der Vergangenheit wohl nur wenige Chorgemeinschaften stellten.

„ »Es macht jetzt richtig Spaß, dass man wieder zeigen kann, was man sich erarbeitet hat.« “ Claudia Kaiser

„Sowie es wieder möglich war, haben wir in der katholische Kirche geprobt“, erklärte die zweite Stellvertreterin der „Melodize plus“-Gemeinschaft. „Und seit Ende August wieder in der Grundschule.“

Die „Fensterkonzerte“ gehen auf eine Initiative des Landtags NRW zurück, der mit kulturellen Veranstaltungen der Einsamkeit in Wohneinrichtungen entgegenwirken möchte. Die Landesregierung hat dafür ein spezielles Förderprogramm erstellt, um auch die Amateurmusik in NRW wieder zu aktivieren. Der Chorverband sprach „Melodize plus“ daraufhin an, ob sich die Sängerinnen und Sänger an dieser Aktion beteiligen möchten.

Und die wollten. „Es ist ja so, dass man in die Einrichtungen nicht reinkommen darf, um zu singen“, erklärte Claudia Kaiser. Und daher war der Auftritt unter freiem Himmel eine willkommene Möglichkeit, sich wieder zu präsentieren und gleichzeitig eine Freude zu bereiten. Eine gute Alternative also, von der gleich viele profitierten.

Mit Chorleiter Ralf Kötting hatten die Musiker ein kleines, aber sehr feines Repertoire vorbereitet: „Love my life“, „A night like this“ oder auch „An guten Tagen“ waren einige der Stücke im etwa halbstündigen Konzert, mit denen sie ihre Zuhörer hinter den Glasscheiben erfreuten.

War dies ein kleiner Start mit Live-Auftritten, bereiten sich die Sängerinnen und Sänger von „Melodize plus“ so langsam auf ein besonderes Event vor: Im November nächsten Jahres möchten sie zu einem großen Chorkonzert einladen.