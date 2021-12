Sie folgten einem Stern

Nichts da mit einer kleineren Krippe: Wenn sie sich am ersten Ladberger Krippenweg beteiligen, darf‘s schon etwas größer sein. Das lässt die Familie Verena Berkenheide wissen. Und weil ihr Partner Dennis Schlautmann Tischler ist, der Bruder einige Schafe hält und genügend Platz da ist, bereichert jetzt eine lebendige Krippe die Premierenveranstaltung in Ladbergen – und erhält dafür viel Lob. Ein Ausflugstipp (nicht nur) für die Weihnachtsfeiertage.

Die lebendige Krippe der Familie Berkenheide/Schlautmann ist zweifellos eines der Highlights des Ladberger Krippenwegs. Das findet auch Lena, die großen Spaß an der Suche nach den Krippen sowie den Sternen für das Gewinnspiel hatte (Bild rechts).

Als Verena Berkenheide von dem Aufruf liest, dass für den ersten Ladberger Krippenweg Ausstellungsstücke gesucht werden, braucht sie nicht lange zu überlegen. Nachdem sie mit ihrer Familie im vergangenen Jahr den Krippenweg in Saerbeck besucht hat, freut sie sich, dass eine solche Aktion nun auch die Advents- und Weihnachtszeit in Ladbergen bereichern soll.

Die zweifache Mutter denkt an eine kleinere Krippe in der Scheune, hat dabei die Rechnung aber offenkundig ohne ihre Familie gemacht. Ihr Partner Dennis Schlautmann ist Tischler, der Bruder hält einige Schafe, und die Familie Berkenheide/Schlautmann hat auf ihrem Grundstück In der Laake ausreichend Platz. Die Idee, den Krippenweg mit einer lebedingen Inszenierung zu bereichern, ist geboren.

Und so grasen dort, wo ansonsten die Hühner scharren, seit dem ersten Adventswochenende drei Schafe, die sich aber jederzeit in den angrenzenden Stall zurückziehen können. Das ist Verena Berkenheide wichtig. Ebenso, dass die Nachbarschaft im Vorfeld über den vorübergehenden tierischen Zuwachs informiert wurde.

Dennis Schlautmann macht sich an die Arbeit. Er baut einen Holzzaun, der die Szenerie umgibt, fertigt einen großen Stall – und schließlich werden dafür an einem Sonntag noch die lebensgroßen Figuren von Maria und Josef sowie dem in der Krippe liegenden Jesuskind aus Holz ausgesägt. „Da haben wir schon ein paar Tage investiert. Unterstützt von der ganzen Familie.“ So wie Verena Berkenheide das sagt, merkt man, dass es allen Beteiligten trotz der vielen Arbeit auch großen Spaß bereitet haben muss. Die Ladbergerin nickt.

Der schönste Lohn seien eh die vielen positiven Rückmeldungen, die die Familie seit dem ersten Advent bereits erhalten hat. Die lebendige Krippe ist – auch wenn einige Meter vom Ortskern und Zentrum des Krippenwegs entfernt – den Abstecher wert. Das berichten vor allem Familien.

Auch die Autorin dieses Textes hat dem Krippenweg mit ihrem Mann und den beiden Töchtern einen Besuch abgestattet und musste In der Laake einen längeren Zwischenstopp einlegen. Das tierische Treiben begeisterte.

Aber auch darüber hinaus bereitete der Rundgang durch den Ort Groß wie Klein viel Spaß. Eine Krippe folgte auf die andere. In Größe und Form derart unterschiedlich, dass es eine Freude war, die Geburt Jesu in all den verschiedenen Darstellungen zu begutachten. Und jeder hatte seinen eigenen Favoriten – von der lebendigen Krippe bis hin zum weit gereisten Exemplar aus Ruanda. Das macht den Reiz der Ausstellung aus. Und nicht zu vergessen das angeschlossene Gewinnspiel.

Die Suche nach den 50 Sternen, die die mehr als 30 Krippen umgeben, rief vor allem die Sechsjährige auf den Plan. Ein Buchstabe nach dem nächsten wurde auf dem Flyer vermerkt – bis der Lösungstext entschlüsselt war.

Wobei: Hätten Mama und Papa ihre Tochter in der Dunkelheit des nasskalten Adventssamstags nicht zwischendurch zurückgerufen und selbst mit Argusaugen die Schaufenster der Geschäfte und Institutionen entlang der Dorfstraße und den anliegenden Straßen abgesucht, wäre wohl mancher Stern und damit auch die entsprechende Krippe unentdeckt geblieben. Was schade wäre. An der ein oder anderen Stelle wäre ein wenig mehr Licht wünschenswert gewesen. Die Alternative: Man geht den Weg bis zum Dreikönigstag einfach ein zweites Mal bei Tage.

Lohnen tut es in jedem Fall. Inmitten der Corona-Pandemie eine schöne Aktion, die Mechthild Teigeler und Bettina Korte auf die Beine gestellt haben und von der sich sicherlich nicht nur die Autorin wünscht, dass es 2022 eine Fortsetzung gibt. Verena Berkenheide und ihre Familie wären garantiert auch wieder dabei.