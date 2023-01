„Singen tut gut und macht Spaß“, so die Devise der Sängerinnen und Sänger, die sich unter dem Dach des Seniorentreffs am ersten und dritten Donnerstag des Monats im offenen Singkreis treffen. Singen hat aber auch einen gesundheitlichen Nebeneffekt, denn „beim tiefen Durchatmen entfalten sich die Lungen“, weiß Anne Hörster, die das Ensemble einmal im Monat anleitet.

„Veronika, der Lenz ist da“, „Jetzt fängt das schöne Frühjahr an“ oder „Es geht eine helle Flöte“, erklingen nicht nur mehrstimmig, sondern auch mehrstrophig, Die Sehnsucht nach Sonne, Grün und Blüte scheint groß bei den Sängerinnen und Sänger. Gut ein Dutzend stimmt in der Begegnungsstätte Buddemeier Lieder an, die die wärme Jahreszeit zum Thema haben. Doch nicht nur um besseres Wetter geht es den Frauen und Männern zwischen Mitte 60 und Mitte 90, die sich jeweils am ersten und am dritten Donnerstag zum offenen Singkreis unter dem Dach des Seniorentreffs versammeln.