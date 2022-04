So viele Kilometer wie möglich per Fahrrad

Ab Christi Himmelfahrt heißt es auch in Ladbergen wieder „Ab aufs Rad“. Dass die Kommune nach ihrer Premiere im vergangenen Jahr erneut fürs Klima in die Pedale treten wird, sei schnell klar gewesen, begründet Klimaschutzmanagerin Alexandra Kattmann die Teilnahme am Stadtradeln. Und kündigt an, dass sich Ladbergen einige vorgenommen hat. „Drei Wochen, 293 Teilnehmer, 57 350 Kilometer, diese beeindruckende Bilanz des Jahres 2021 möchten wir toppen“, gibt sie als Ziel aus.

Ab Christi Himmelfahrt heißt es auch in Ladbergen wieder „Ab aufs Rad“. Dass die Kommune nach ihrer Premiere im vergangenen Jahr erneut fürs Klima in die Pedale treten wird, sei schnell klar gewesen, begründet Klimaschutzmanagerin Alexandra Kattmann die Teilnahme am Stadtradeln. Und kündigt an, dass sich Ladbergen einige vorgenommen hat. „Drei Wochen, 293 Teilnehmer, 57 350 Kilometer, diese beeindruckende Bilanz des Jahres 2021 möchten wir toppen“, gibt sie als Ziel aus.

Der Stadtradeln-Wettbewerb sei die perfekte Verbindung von Klimaschutz, Teamgeist und Bewegung an der frischen Luft, begründet Kattmann als lokale Koordinatorin des Events, warum ihr die Teilnahme so am Herzen liegt. In den drei Wochen nach dem 26. Mai (Christi Himmelfahrt) gelte es, möglichst viele Kilometer beruflich und privat CO 2 -frei mit dem Rad zurückzulegen.

Aktiv unterstützt werde die Aktion der Gemeinde von der Marketing-Initiative „Nu män tou!“, der Unternehmergemeinschaft Ladbergen sowie der Geldinstitute.

Kattmann weist auf den knapp 60 Kilometer langen Rundkurs hin, den die vier Kommunen Ladbergen, Lengerich, Lienen und Tecklenburg gemeinsam entworfen haben und der „superschöne Strecken“ biete, die als gesamte Tour oder in Teilen gefahren werden könnten. In diesem Zusammenhang lädt die Gemeinde zum Radelsonntag am 12. Juni ein. An dem Tag gebe es Stationen entlang der gesamten Strecke, die sich für interessante Zwischenstopps anbieten. „Haupthaltepunkt bei uns ist die gute Stube des Dorfes“, verraten Tourismusmitarbeiterin Bettina Korte, Henri Eggert, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, und Alexandra Kattmann. Für die Radler aus nah und fern öffnen ab 11 Uhr der Dorfladen, das Café und die Quaterbude, es gebe herzhafte und süße Waffeln, solange der Vorrat reiche, versprechen sie.

Beim Stadtradeln könnten Hauptteams mit jeweils mehreren Unterteams gebildet werden. Dabei sei es ratsam, zuerst seinen Verein oder seine Firma als Hauptteam zu bilden, und im zweiten Schritt dann die Unterteams wie die einzelnen Abteilungen anzulegen, rät Kattmann den Teilnehmern. Die erradelten Kilometer der Teilnehmer zählen für das jeweilige Unterteam, das Hauptteam und natürlich für Ladbergen insgesamt, beschreibt sie das künftige Prozedere.

Ladbergen suche noch nach Kandidatinnen und Kandidaten, die Lust haben, als „Stadtradeln-Star“ dabei zu sein. „Stadtradeln-Stars sehen an 21 Tagen kein Auto von innen und berichten in einem Blog regelmäßig über ihre Erfahrungen und Erlebnisse als Alltagsradler“, erläutert die lokale Koordinatorin, was sich hinter dieser Aufgabe verbirgt.

Anmeldungen auf der Website www.stadtradeln.de und über die Stadtradeln-App auf dem Smartphone. Teilnehmende ohne Internetzugang registrieren sich direkt bei der lokalen Koordinatorin Alexandra Kattmann (kattmann@ladbergen.de,

0 54 85/81 53).