Solidaritätsbekundung mit niederländischen Landwirten

„Was aktuell in den Niederlanden geschieht, kann – wenn sich nichts ändert – auch unsere Zukunft sein“, ist sich Philipp Baumkötter sicher und trommelte am Donnerstag kurzerhand zahlreiche Landwirte und Lohnunternehmen aus Ladbergen, Lengerich, Lienen und Milte zusammen. Innerhalb weniger Stunden kamen so 40 landwirtschaftliche Maschinen zusammen, die von den Bauern auf den Autobahnbrücken der B 475 als auch der Tecklenburger Straße positioniert wurden.

Laut Baumkötter handelte es sich bei der etwa einstündigen Aktion in erster Linie um eine „Solidaritätsbekundung“ für die niederländischen Landwirte, die unter „strengsten Auflagen“ in „handfeste Existenzkrisen“ gedrückt würden. Im Nachbarland kommt es daher seit zwei Wochen zu massiven Protesten, Grund ist ein neues Umweltgesetz. Baumkötter, der ein Lohnunternehmen in Ladbergen führt, warnt: „Auch in Deutschland bekommen wir immer mehr Auflagen, die kaum noch jemand einhalten kann. Deswegen müssen wir weiter ein Zeichen an die Bevölkerung und die Politik senden.“