Solistisch und im Ensemble gut

Unter dem Motto „Nicht nur zur Weihnachtszeit“ musizierten Ladberger Schüler und Schülerinnen der Musikschule Tecklenburger Land im Foyer des Rathauses. Der Andrang der Zuschauer sei so groß gewesen, dass vor Beginn des Konzertes Stühle aus den benachbarten Musikschulräumen geholt werden mussten, heißt es in einer Pressemitteilung der Musikschule.

Das Publikum war begeistert von den Solobeiträgen am Klavier und an anderen Instrumenten, aber auch von den Auftritten als Duos und Trios sowie als Quartett. Besonders überzeugte ein Klarinettenquartett aus Drittklässlerinnen. Nachdem alle vier Klarinettenschülerinnen sich sicher solistisch präsentiert hatten, formierten sie sich zu einem klangvollen Quartett mit Gesangseinlage. Auch die Blockflötenduos Maya Labban und Emilia sowie Maja Althoff und Leo bewiesen, wie schön sauber gespielte Blockflöten klingen. Auch der erst sieben Jahre alte Geiger Anto und die Geigerin Elisa bezauberten das Publikum. Alle sehr jungen Klavierspieler und -spielerinnen trugen ihre Weihnachtslieder fehlerfrei vor, auch wenn die Schwestern Arina und Daria sich erst an den Tasten einigen mussten. Luna Harte legte ein für ihr Alter beachtliches Niveau an den Tag, als sie mehrstimmig das Weihnachtslied „Stille Nacht“ interpretierte.

Während im Mittelteil vor allem Grundschüler ihr Können mit Weihnachtsliedern und anderen kleinen Liedern zum Besten gaben, wurde das Programm mit zwei Trios für Querflöten, stilvoll interpretiert von Carina Friese und den beiden Querflötenkollegen, eröffnet. Am Ende spielte Werner Kappus (Tenorsaxofon) „Angels We Have Heard on High“ mit seinem Lehrer Werner Balske (Altsaxophon) klangschön und überzeugend.

Am Ende des kurzweiligen Programms gab es für alle kleinen und großen Künstler und Künstlerinnen einen stürmischen Schlussapplaus.

Es spielten Blockflöte: Maya Labban, Emilia Popper, Maja Althoff, Leo Viethoff; Querflöte: Carina Friese; Klarinette: Antje Kröger, Sophie Milfeit, Lea Arbter, Frieda Lütke-Stockdiek; Saxofon: Werner Kappus, Violine: Anto Biletzki, Elisa Etgeton; Klavier: Nina Samsonov, Djogani Ristic, Elisa Malik, Arina und Daria Matyusha, Luna Harte. Sie werden unterrichtet von Werner Balske (Querflöte und Saxofon), Svetlana Gibner (Blockflöte und Querflöte), Jessica Sladczyk (Klarinette), Marzena Helgert (Violine), David Mackenroth (Klavier) und Musikschulleiterin Stefanie Bloch.