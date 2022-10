Sorgen und Freude über viele Kinder

Bürgermeister stellt Haushaltsplanentwurf 2023 vor und blickt in die Folgejahre

Ladbergen

Wird für Kinder in Ladbergen gebaut? Und wenn ja, wann und wie? Das war ein großes Thema, das Bürgermeister Torsten Buller in seiner Rede zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2023 thematisierte. Doch: Große Summen stehen dafür nicht im derzeitigen Etat, den die Kommunalpolitiker in den nächsten Wochen beraten müsse. Das dürfte auch bitter werden.