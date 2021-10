Spannende Suche nach dem Täter

Gebannt verfolgten am Mittwochabend gut 20 Frauen und Männer eine Krimilesung in der Begegnungsstätte Buddemeier. Auf Einladung der Volkshochschule Lengerich und der Projektgruppe „Lesekult“ der Marketing-Initiative „Nu män tou!“ war Angela Pajec zu Gast. „Endlich“, darin waren sich die Autorin aus Lengerich und Elisabeth Hartmann von der Initiative Lesekult einig. Coronabedingt waren seit Pajecs letzter Lesung in Ladbergen zwei Jahre vergangen. Diese Zeit hatte die Autorin gut fürs Schreiben genutzt, und deshalb hatte sie nicht den zweiten Roman, sondern schon ihr drittes Buch dabei.

Sog der Verdammnis

„Im Sog der Verdammnis“ ist wie die beiden Vorgänger „Außer Kontrolle“ und „Unersättliche Gier“ ein Münster-Krimi und wartet nicht nur mit Lokalkolorit, sondern auch mit jeder Menge Spannung auf. „Die Suche nach dem Unbekannten wird für Kriminalhauptkommissar Winter und sein Team immer brenzliger, als erneut zwei junge Männer auf mysteriöse Weise sterben und immer mehr Menschenleben in Gefahr schweben. Der Fall bringt Geheimnisse an die Oberfläche, die für immer verborgen sein sollten und offenbart ein Netz aus Intrigen und Manipulation“, hatte Angela Pajec ihr Publikum neugierig gemacht.

Dieses ließ sich gerne mitnehmen und fieberte während der Lesung mit, wer wohl der Täter sein könnte. Die Autorin hatte offenbar mit der Auswahl ihrer Textpassagen richtig gelegen, denn viele Gäste in der Begegnungsstätte wollten mehr erfahren und kauften nicht nur das neue Buch, sondern auch die beiden Vorgänger, die KHK Winter und sein Team erfolgreich gelöst hatten.

Voller Geheimnisse

Auch Elisabeth Hartmann konnte und mochte sich dem Sog des spannenden Plots nicht entziehen und hat Lust bekommen, den Krimi zu lesen. Sie war froh, dass die Autorin nach der langen Corona-Pause endlich ihre Lesung halten durfte. Gleichzeitig dachte Hartmann, vor vielen Jahren Lesekult-Mitbegründerin, mit Wehmut daran, dass die Projektgruppe nach und nach ihre Aktivitäten mangels Nachwuchses einstellen musste. Erst habe es das Märchenfrühstück und den Plattdeutschen Gesprächskreis erwischt. „Nun droht dem Lesezirkel das Aus“, bedauert sie.

Evelyn Wagner, die den Kreis bisher geleitet hat, mit den Frauen Literatur ausgewählt, gelesen und besprochen hat, scheidet aus dem Amt aus. „Wir sind dankbar, dass sie den Zirkel so lange und gut begleitet hat“, macht Elisabeth Hartmann deutlich. Auf der Suche nach einer kompetenten Nachfolgerin ist sie bisher leider nicht erfolgreich gewesen. Nicht nur ihr selber liegt der Lesezirkel am Herzen, auch den anderen Teilnehmerinnen fehlt das Gespräch über Literatur. „Es wäre schade, wenn es nicht weiterginge“, rührt sie die Werbetrommel. Gesucht wird jemand, der oder die Lust hat, gemeinsam mit der Gruppe Bücher auszuwählen und die Gespräche über den Lesestoff vorzubereiten.

Davon gibt es reichlich auf dem Büchermarkt. Autorin Angela Pajec arbeitet inzwischen an ihrem vierten Münster-Krimi. Er soll im kommenden Jahr erscheinen.