SPD ruft zur Teilnahme an Friedenskette auf

Auf große Resonanz ist laut eigener Aussage das Grünkohlessen des SPD-Ortsvereins gestoßen, bei dem auch der Bundestagsabgeordnete Jürgen Coße zu Gast war. Die Sozialdemokraten sprachen sich für die Teilnahme an der Friedenskette am 24. Februar aus.

Das Grünkohlessen gehört zu den Klassikern im Jahresprogramm des SPD-Ortsvereins. Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause fand es jetzt wieder statt – und die Resonanz war „großartig“, wie die Sozialdemokraten in einer Pressemitteilung dazu schreiben. So ließen sich gut 30 Mitglieder und Freunde das typische Wintergemüse – natürlich traditionell mit Bratkartoffeln und Pinkel – im Begegnungszentrum „Bei Buddemeier“ schmecken.

Zuvor hatten sich bereits einige Mitglieder auf zu einer Boßeltour durch den Ortsteil Wester gemacht. Nach einem Kopf-an-Kopf- Rennen einigten sich die beiden Teams am Ende auf ein Unentschieden.

Aktuelles aus Berlin

Auch der Bundestagsabgeordnete Jürgen Coße aus Neuenkirchen, der als Vertreter für den Wahlkreis Steinfurt III auch für Ladbergen zuständig ist, schaute zu späterer Stunde noch vorbei und wusste Aktuelles aus Berlin zu berichten. Als Mitglied im Auswärtigen Ausschuss sowie als stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss informierte er vor allem über die außen- und sicherheitspolitische Politik. Ein drängendes Thema sei natürlich die gegenwärtig viel diskutierte Frage der Panzer-Lieferungen an die Ukraine gewesen.

In diesem Zusammenhang berichtete der Vorstand des SPD-Ortsvereins auch über die geplante Teilnahme an der Friedenskette von Münster nach Osnabrück am Freitag, 24. Februar. Alle Mitglieder seien eingeladen, sich an dieser zu beteiligen, heißt es in dem Bericht der Sozialdemokraten abschließend. Um Anmeldung beim Vorstand werde gebeten.

Auch Jürgen Coße sagte seine Unterstützung während der Versammlung zu und will laut eigener Aussage weitere Mitglieder der Unterbezirks Kreis Steinfurt mobilisieren.