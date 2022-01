Spenden zur Deckung der Kosten werden erbeten

Noch bis zum morgigen Freitag um 12 Uhr besteht die Möglichkeit, ausrangierte und abgeschmückte Weihnachtsbäume an zwei Dutzend

besonders gekennzeichneten Sammelpunkten im gesamten Ortsgebiet abzulegen. Wie berichtet, können die Pfadfinder coronabedingt ihre traditionelle Tannenbaumsammelaktion auch in diesem Jahr nur kontaktlos durchführen.

Spenden können ebenfalls nicht persönlich entgegengenommen werden. Die Pfadfinder würden sich jedoch über finanzielle Unterstützung zur Deckung ihrer Kosten freuen. Wer spenden möchte, kann überweisen an DPSG Stamm Ladbergen, IBAN: DE47 4035 1060 0050 1042 64, BIC: WELADED1STF, Verwendungszweck: Tannenbaumaktion 2022. Die Pfadfinder weisen darauf hin, dass sie keine Spendenbescheinigung ausstellen können.

Für weitere Auskünfte stehen lna Fröhlich (01 51/ 17 37 74 86) und Stefanie Löpmeier (01 51/ 12 31 74 24) zur Verfügung.

Die Bäume können an folgenden Sammelpunkten abgelegt werden:

1. Am Abenteuerspielplatz; 2. Spielplatz an der Rollschuhbahn; 3. Wendehammer Kiefernstraße bei Maler Fröhlich; 4. Glascontainer Kreuzung Breedenstraße/Sandkamp; 5. Kleidercontainer an der katholischen Kirche; 6. Kleiststaße. Ecke Schillerstraße; 7. Goethestraße Einmündung Ruthemeiers Esch; 8. Goethestraße Einmündung Lönsweg; 9. Goethestraße Einmündung Reuterstraße; 10. Am Bauhof; 11. Einmündung Grevener Straße zur Königsbrücke; 12. Spielplatz Linnenkampstraße; 13. Parkplatz an der evangelischen Kirche; 14. Kleidercontainer alte Sporthalle Jahnstraße; 15. Am Jugendzentrum; 16. Am alten Aldi; 17. Am Spielplatz Königsland; 18. Wendehammer Stieneckers Esch; 19. Einmündung Kampweg/ Koldefeld; 20. Einmündung Kampweg/Bückers Kamp; 21. Am Spielplatz auf dem Kamp; 22. Tankstelle Schröerlücke hinter den Fahnenmasten; 23. Treffpunkt Schultenhof; 24. Erpenbecker Siedlung an den Glascontainern.