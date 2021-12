Spielfreude der Mitglieder setzt sich durch

Statt Weihnachtskonzert: Posaunenchor spielt im Gottesdienst und am Seniorenzentrum

Ladbergen

Den Festgottesdienst zum dritten Advent in der evangelischen Kirche hat ein Quintett des Posaunenchores mitgestaltet. Am kommenden Sonntag tritt der Chor am Seniorenzentrum Haus Widum auf.