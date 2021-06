Spielgeräte werden gut angenommen

Ein Kletter-Parkour zwischen Halfpipe und Sprunggrube ist das neue Highlight in der Arena 12+, die nun mit Hilfe von Fördergeldern der Bezirksregierung Münster erweitert wurde.

„Die Erweiterung stand auf unserer Prioritätenliste ganz weit oben“, sagt Andreas Moysich-Kirchner vom Bauamt der Gemeinde. Gemeint sind die zusätzlichen Baugeräte, die in der „Arena 12+“ im Friedenspark aufgebaut worden sind.

Ein Kletter-Parkour bildet seit einigen Wochen das Herzstück der Anlage, die direkt neben der Halfpipe aufgebaut worden ist. Die Halfpipe steht bereits seit 2010, seit drei Jahren gibt es die Idee einer Erweiterung des Areals. „Nun ist es endlich was geworden“, freut sich Moysich-Kirchner im Gespräch mit unserer Zeitung.

Rückblick: Ende Februar diesen Jahres stimmten die Mitglieder des Gesellschafs-, Kultur- und Sportausschusses einstimmig dem Vorschlag zu. Die Baumaßnahmen, welche Teil des Dorfinnenentwicklungskonzeptes (DIEK) waren, starteten im Sommer, einige Lieferengpässen hätten zwar zu Verzögerungen geführt, aber alles in allem seien die Baumaßnahmen zügig über die Bühne gegangen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 76 000 Euro, die Bezirksregierung Münster übernimmt mit 49 400 Euro 65 Prozent der Kosten. Die Gemeinde musste selber 26 000 Euro stemmen. Laut Förderrichtlinie der Bezirksregierung mussten die Gelder bis Herbst diesen Jahres ausgegeben werden.

Neben dem Kletter-Parkour wurde eine Asphaltfläche mit Skater-Parcours sowie ein Basketballkorb und zwei wetterfeste Tischtennisplatten aufgestellt.

Außerdem soll in der benachbarten Sprunggrube ein Volleyballfeld entstehen. Moysich-Kirchner hat auch hier gute Neuigkeiten: „Das Netz ist bereits geliefert, in Kürze hauen wir die Pfosten rein und dann kann es los gehen.“ Außerdem werden Hinweisschilder an den Eingängen der Spielarena auf dem ehemaligen Schulsportplatz aufgestellt werden. Diese sollen auf die neuen Geräte aber auch auf weitere Regeln hinweisen.

Einige Ladberger Parteien haben weitere Anbaumaßnahmen in Zukunft vor. Für den aktuellen Zeitpunkt „ist erst einmal alles fertig“, so Moysich-Kirchner, der sich die Anlage schon des Öfteren angeschaut habe: „Jedes Mal wenn ich da bin, sind Jugendliche da. Die Anlage wird aktuell – und gerade als das gute Wetter war – sehr gut angenommen.“

Zur Erklärung: Parkour steht für eine Fortbewegungsart, bei der die Teilnehmer sich nur mit der eigenen Kraft von A nach B fortbewegen. Seine Anfänge hat diese Sportart in den späten 1980er Jahren bekommen. Durch Filme und Werbung wurde es in den 90ern immer populärer.