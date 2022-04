Sport nach der Schwangerschaft

Ladbergen/Lienen-Kattenvenne

Nach einer Schwangerschaft wieder Sport treiben, und das abgestimmt auf die eigenen Bedürfnisse und mit der nötigen Unterstützung – seit Ende November ist das in Ladbergen möglich. Nicola Klatte bietet wöchentlich „LaufMamaLauf“ im Friedenspark an. Bisher nehmen an den regelmäßigen Terminen bis zu sieben Mütter teil – wenn es nach Klatte geht, dürfen aber auch Väter, die sich aktuell in Elternzeit befinden, mitmachen.

Von Luca Pals