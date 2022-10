Sportler müssen sich in Geduld üben

In diesen Tagen sind die Bauarbeiter damit beschäftigt, den Multifunktionscourt in der Spielarena 12 plus im Friedenspark ein

Eigentlich sollte der Multifunktionscourt im Friedenspark schon längst fertig sein, Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf dem gelenkschonenden und zugleich pflegeleichten Kunststoffbelag Fußball, Handball, Basketball, Volleyball oder Tennis spielen. Dass es mit der ursprünglich für Ende September avisierten Fertigstellung der neuen Attraktion in der Spielarena 12 plus nicht geklappt hat, habe auch am Wetter gelegen, bestätigt Andreas Moysich vom Bauamt der Gemeinde auf Nachfrage dieser Zeitung. Als der Belag auf den 30 mal 15 Meter großen Platz aufgetragen werden sollte, habe es sehr viel geregnet.

Diese Verzögerung zog naturgemäß weitere nach sich. Zwar ist der Platz fertig, aber eben nur der Platz. Nicht nur der Bauzaun drumherum machte in der vergangenen Woche deutlich, dass noch keine Bälle übers Feld gespielt werden können.

In diesen Tagen sind erneut Bauarbeiter an der Anlage zu Gange. Sie errichten den Metallzaun und richten die Zugangstore ein, erläutert Moysich und wagt vorerst keine Prognose, wann genau das Vorhaben abgeschlossen und der Multifunktionscourt wirklich so vielfältig einsatzbereit sein wird, wie es sich die Initiatoren wünschen. Wer kicken, Tennis spielen oder andere Sportarten ausüben möchte, wird sich noch in Geduld üben müssen.

Eine offizielle Einweihung des neuen Multifunktionscourts ist laut Auskunft die Gemeindeverwaltung sowieso erst für das Frühjahr 2023 vorgesehen,