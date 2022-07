Stäbchen gibt‘s nun für drei Euro

Ladbergen

Kostenlose Tests, Tests für drei Euro oder für einen noch höheren Preis – seit dem 30. Juni hat sich so einiges geändert. Grund: Der Bund übernimmt nicht mehr vollständig die Kosten der Corona-Schnelltests. Dies sorgt unter anderem an der Teststelle am Kirchplatz für einige Umstellungen.

Von Luca Pals