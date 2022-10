Steigerungsraten von bis zu 250 Prozent in sechs Jahren

In Lengerich, Tecklenburg, Ladbergen und Lienen ist Bauland zum Großteil erheblich teurer geworden. Aus Daten des Informationssystems Boris-NRW ergibt sich, dass es Steigerungen von bis zu 250 Prozent innerhalb der vergangenen sechs Jahre gegeben hat.

Bauen ist teuer geworden. Die Kosten für Handwerker sind in den vergangenen Jahren massiv gestiegen, die Preise für Baumaterialien wie Holz in die Höhe geschossen, und zuletzt haben auch noch die Zinsen arg zugelegt. Und dann wäre da natürlich noch das Bauland. Auch dafür müssen Bauwillige wesentlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor Jahren. Die WN haben einmal die Daten von Boris-NRW für Lengerich, Tecklenburg, Lienen und Ladbergen ausgewertet. Es ist das zentrale Informationssystem der Gutachterausschüsse.