Stein auf Stein als Erfolgsrezept

200.000 Lego-Steine in allen Größen, Formen und Farben und vor allem ordentlich in Koffern sortiert, aus denen sich die Kinder bedienen konnten, hatte Michael Kaufmann mitgebracht zu den Kinderbibeltagen. Nach Herzenslust und mit viel Fantasie konnten die Mädchen und Jungen damit bauen. Die Resonanz war enorm.

Pfarrerin Dörthe Philipps ist begeistert. Von der Resonanz auf die Kinderbibeltage, zu der in der vergangenen Woche an vier Tagen rund 40 Mädchen und Jungen im Grundschulalter in den Jugendkeller kamen, aber auch von den Rückmeldungen der Kinder. „Das ist viel besser als fernsehen“, habe ein Kind gesagt. Ein anderes habe schon am zweiten Tag bedauert, dass die Woche bald zu Ende sei, und sie weiß von Kindern, die von ihren Eltern schon am frühen Morgen wissen wollten, wie viele Stunden es noch bis zur Bibelwoche dauere.