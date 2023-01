Sternsinger-Duo ist zu Gast

Mit einem Rückblick auf die Aktionen des vergangenen Jahres, mit den Heiligen Königen und mit frisch gebackenen Waffeln ließen es sich die Besucherinnen und Besucher des Seniorentreffs zum Start ins neue Jahr richtig gut gehen. Mehr als 50 Gäste der Generation 60 plus trafen sich am Dienstag bei Buddemeiers zu geselligen Stunden. Mechthild Teigeler, Leiterin des Treffs, freute sich, endlich wieder so viele Frauen und Männer begrüßen zu können, und war gespannt auf das neue Jahr: „Wir starten wieder voll durch“, kündigte sie an.

Am Dienstag kam auch der Segen in das Haus: Pater Hans-Michael Hürter und Fritz Lubahn zogen als zwei der Heiligen drei Könige in den Saal und überbrachten ihn mit dem traditionellen Lied.

Ebenfalls etwas Besonderes bot das Orga-Team um Mechthild Teigeler. Statt des üblichen Stücks Kuchen wurden Waffeln frisch gebacken. „Zum satt essen“, war Teigeler überzeugt, dass es genug Teig gab, um auch den größten Appetit stillen zu können.

Sie behielt recht: Die Waffeleisen glühten. Das Küchenteam mit Petra Bensch, Ingrid Wierwille, Angelika Maneke-Fiegenbaum und Annelie Blankenagel backte wie am Fließband und vor allem gerne. „Die Senioren freuen sich immer sehr und sind auch sehr dankbar“, begründete Helferin Ingrid Wierwille. „Man kriegt immer ein tolles Feedback“, bestätigte Angelika Maneke-Fiegenbaum.

Neben dem bebilderten Rückblick auf die Veranstaltungen des Seniorentreffs gab Fritz Lubahn eine Geschichte zum Besten. Aus dem Buch der „Frohmachenden Anregungen“ von Otto Pötter bediente sich Mechthild Teigeler, als sie Tipps für das neue Jahr und ihren Gästen eine Hausaufgabe für die nächsten Treffen mit auf dem Weg gab: „Sie müssen das nächste Mal drei gute Witze auf Lager haben“, sagte die Leiterin. „Denn der Humor darf nicht vergessen werden.“

Die nächsten Aktionen der Einrichtung sind schon terminiert. So wird am 24. Januar der Saerbecker Pastor Ramesh sein Indienprojekt vorstellen, eine Woche später, am 31. Januar steht der Spielenachmittag im Kalender.

Mechthild Teigeler wies am Dienstag darauf hin, dass die Schach- und die Doppelkopf-Gruppe sich Verstärkung durch neue Mitspieler wünschen. Nähere Informationen gibt es im Büro der Seniorentreff-Leiterin zu den Öffnungszeiten montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr,

0 54 85 / 83 26 42.