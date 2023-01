Stühlerücken im Ladberger Rathaus

In der Gemeindeverwaltung werden aktuell ungewöhnlich viele Stellen ausgeschrieben. Was dahintersteckt? Das hat ganz unterschiedliche Gründe, erklärt Henri Eggert, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters.

In der Gemeindeverwaltung müssen in diesem Jahr einige Stellen neu besetzt werden. Aktuell läuft die Bewerbungsrunde für zwei Posten im Sozialamt.

Die Ladberger Gemeindeverwaltung ist nicht unbedingt für eine hohe Fluktuation innerhalb der Mitarbeiterschaft bekannt. Da fällt es natürlich auf, wenn man schon seit Längerem auf allen möglichen Kanälen liest, dass das Verwaltungsteam in den unterschiedlichen Bereichen dringend Verstärkung sucht. Jüngstes Beispiel: Zum nächstmöglichen Zeitpunkt soll ein(e) Sachbearbeiter(in) im Bereich Grundsicherung eingestellt werden, zum 1. August dieses Jahres wird zudem ein(e) Amtsleiter(in) für das Sozialamt gesucht.

Tatsächlich, bestätigt Henri Eggert, gebe es eine Vielzahl an Stellenausschreibungen wie schon lange nicht mehr. Was aber nichts mit einer wachsenden Unzufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun habe, wie der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, schnell hinzufügt. Er begründet diese Tatsache vielmehr mit „einem enormen Arbeitszuwachs“ vor allem im Sozialamt und einer „regelrechten Rentenwelle“ im Jahr 2023.

Denn wenn wie in diesem Jahr gleich vier Kolleginnen und Kollegen altersbedingt ihren Hut nehmen, reißt das bei insgesamt 22 Stellen innerhalb des Verwaltungsapparats schon ein gewisses Loch. So wurde im Sozialamt bereits die erste Stelle nachbesetzt, eine weitere soll schnellstmöglich neu geschaffen werden. „Denn allein die aktuellen Gesetzesänderungen im Bereich von Bürgergeld und Wohngeld haben zu einer Fülle an Neuanträgen geführt“, erklärt Eggert die Ausschreibung einer Vollzeitstelle. Von dem dortigen Arbeitszuwachs durch die Flüchtlingskrise ganz zu schweigen. Und wenn im Laufe des Jahres zudem noch die langjährige Amtsleiterin Sigrid Bücker-Dowidat den Schreibtisch gegen das Fahrrad eintauscht, muss auch dort Ersatz her. Dieser ist im Bauamt ist für den im Mai scheidenden Wolfgang Pfeiffer bereits gefunden worden.

Ferner wurde zu Jahresbeginn auf dem Bauhof eine Stelle nachbesetzt, zu Anfang Februar dürfen sich die beiden Klärwärter über einen sehnlichst erwarteten neuen Kollegen freuen. Denn das hatten Untersuchungen bezüglich der Kläranlage immer wieder aufgezeigt: Einen 24/7-Bereitschaftsdienst zu zweit zu erfüllen, war nicht länger denkbar.

Zum 1. August freut sich die Gemeindeverwaltung außerdem erstmals seit vier Jahren wieder über zwei Auszubildende. Diese Stellen sind ebenfalls bereits besetzt, schildert Henri Eggert.

Und schließlich wird mit Spannung das Ergebnis der Organisationsuntersuchung innerhalb der Verwaltung durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) erwartet, das die Strukturen und Abläufe im Rathaus analysiert hat.