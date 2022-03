Tasten, Saiten und noch viel mehr

In der Musikschule Tecklenburger Land wird auch in Ladbergen viel geboten. Was genau? Das haben wir uns angeschaut.

Gitarrenlehrer Thorsten Käsekamp vermittelt den Kindern den Spaß am Musizieren, Sie erlernen einfache Melodien und Noten, später Akkorde, um miteinander spielen zu können. Musikschulleiterin Stefanie Bloch (links) freut sich, dass das Angebot in Ladbergen so gut ankommt.

Es ist eine muntere Runde, die am Mittwochmittag den Klassenraum in der Grundschule stürmt. Nicht Mathe oder Deutsch stehen für die vier Jungen auf dem Stundenplan, sondern Gitarre. Dass die Unterrichtsstunden mit Lehrer Thorsten Käsekamp in der Schule stattfinden, liegt auch an der guten Zusammenarbeit zwischen der Musikschule Tecklenburger Land, deren Angebot in Ladbergen gerade Hochkonjunktur hat, und der Grundschulleiterin Dr. Ulrike Itze-Helsper.