„Tenöre4you“ gestalten unvergesslichen Abend

Einen offenbar unvergesslichen Abend haben die „Tenöre4you“ Pietro Pato und Toni di Napoli rund 250 Besuchern in der evangelischen Kirche am Sonntag bereitet. Die beiden Italiener rissen ihr Publikum mit einer Mischung aus Pop-Klassikern, bekannten Songs aus den Kinocharts wie auch aus Musicals oder dem klassischen Genre mit.

Einmal mit richtigen Profis singen: Das war am Sonntag nicht nur möglich, sondern für die etwa 250 Besucher ein sichtliches und hörbares Vergnügen. Das Duo „Tenöre4you“ lud dazu ein und hatte für das knapp zweistündige Konzert ein tolles Repertoire vorbereitet, mit dem es zurzeit durch Deutschland tourt.

Den Sängern Pietro Pato und Toni di Napoli gelang es auf Anhieb ihre Zuhörer – Scusi, ihre Mitsänger – in der evangelischen Kirche mitzureißen. Die Akustik des Gotteshauses und die stimmungsvolle Lichtshow trugen ihr Übriges zu einem unvergesslichen Abend bei. Die zwei Tenöre, die im Altarraum mal zu zweit und mal als Solisten sangen, sind in der Musikwelt keine Unbekannten und traten nicht nur schon mit weiteren bekannten Sängern auf, sondern überzeugen auch auf internationaler Ebene.

Klassiker aus allen Genres

Gemeinsam starteten Pietro Pato und Toni di Napoli mit einem Part aus dem „Phantom der Oper“. Pietro Pato, im dunkelgrünen Samtanzug, lud die Besucher anschließend zum weltbekannten „Let It Be“ der Beatles ein. Er ließ den Laiensängern dabei genügend Platz, um sie nicht zu übertönen.

„Jeder sollte auf seine eigene Weise leben, bis zum Schluss“, moderierte Toni di Napoli Sinatras bekanntes „My Way“ an. Mit sonoren Stimmen in allen gesanglichen Höhen und Tiefen zogen die Sänger ihr Publikum vom ersten bis zum letzten Lied in ihren Bann, was der andauernde Applaus zwischen den Beiträgen bewies.

Es war Gesang, der die Herzen der Besucher erreichte und der die Begeisterung immer mehr aufbauen ließ. Am Anfang noch etwas zögerlich, später mit Enthusiasmus sang das Publikum bei den Songs, zu denen es eingeladen war, mit. Eine Mischung aus Pop-Klassik, bekannten Songs aus den Kinocharts der letzten Jahrzehnte wie auch aus Musicals oder dem klassischen Genre war zu hören – etliches davon in italienischer Sprache.

La Dolce Vita im Gotteshaus

„Musik macht glücklich, ist der Spiegel der Seele“, sagte Toni di Napoli. „Sie verbindet Menschen, Musik ist die Liebe“. Diese Verbindung wurde bei den italienischen Klassikern deutlich, beispielsweise bei „Volare“ von den Gipsy Kings, Adriano Celentanos „Azzurro“ oder auch Jose Felicianos „Che sera sera“, bekannt geworden in der englischen Übersetzung von Doris Day, die allesamt im Schunkel-Rhythmus mitgesungen wurden. La Dolce Vita im Ladberger Gotteshaus.

Und hatte das Duo nicht schon bei „You Raise Me Up“ für Gänsehaut-Feeling gesorgt, trieb Toni di Napoli das nach der Pause mit der Arie „Nessun Dorma“ aus der Oper Turandot noch auf die Spitze. Im Hintergrund waren den Liedern entsprechend Szenen, mal Landschaften, landestypische Begegnungen oder auch Mitschnitte eigener Konzerte zu sehen.

„Arrivederci Ladbergen“, verabschiedeten sich die „Tenöre4You“ nach zwei Stunden aus dem Heidedorf und ließen ihr Abschiedslied „Time to Say Goodbye“ erklingen. Mit stehenden Ovationen und langanhaltendem Applaus belohnten die Zuschauer das Duo, das sich wiederum mit einem Zugaben-Medley bedankte.