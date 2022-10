Terminal I soll Bürofläche werden

Im Terminal I wird sich künftig am FMO etwas bewegen. Darüber berieten nun die Grevener Politiker.

Bebauungsplan-Änderung am FMO

Es gab Zeiten, da wurde jeder, der sich gegen den Ausbau des Flughafens Münster-Osnabrück äußerte, in die Ecke der Zukunfts-Verhinderer gestellt (siehe auch zum Thema). Inzwischen zeigt sich, dass das, was da am Flughafen gebaut wurde, mindestens eine Nummer zu groß geworden ist. Aus diesem Grund beantragt der Flughafen jetzt den Bebauungsplan für das Terminal I zu ändern und eben dieses für eine Vermarktung zum Bespiel als Büroflächen freizumachen.

Premiere: Bei einer Änderung eines Bebauungsplans am Flughafen Münster/Osnabrück stimmten die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung in Greven zum ersten Mal einstimmig dafür – inklusiv der Grünen. „Das ist wohl die erste Bebaungsplan-Änderung am FMO, der wir zustimmen“, sagte Dr. Henning Brockfeld von den Grünen.

„Ein Großteil der Flachen des Terminal 1 wird heute und zukünftig nicht mehr für flugbetriebliche Abfertigungs und Infrastrukturprozesse benötigt“, heißt es zur Begründung der Bebauungsplanänderung des Flughafens. Hintergrund hierfür sei, dass die damalig prognostizierten Fluggastzahlen von über vier Millionen in einem absehbaren und mittelfristigen Zeitraum nicht zu erwarten sind. „Ein Bereich von bis zu 1,5 Millionen Passagieren scheint realistisch zu sein“, schreibt Dr. Rainer Schwarz, Geschäftsführer des Flughafens.

Nutzungsverhalten hat sich verändert

Schwarz spielt damit auf die im (äußerst umstrittenen) Allemeyer-Gutachten zur Startbahnverlängerung prognostizierte Passagierzahl von 4,1 Millionen für das Jahr 2010 an. 831 000 davon waren für für den Interkontinentalbereich prognostiziert. Die „errechneten“ Zahlen wurden bekanntlich nicht einmal ansatzweise erreicht.

Weiterhin habe sich das Nutzungsverhalten der Flug- und Tagesgäste geändert, verbunden mit der fort schreitenden Digitalisierung, heißt es weiter in der Begründung zur B-Plan-Änderung. „Die Anzahl der Reisebüros hat sich beispielsweise drastisch reduziert, da immer mehr online gebucht wird. Des Weiteren besteht kein Bedarf mehr für die bisherige räumlich große Gastronomie, was eine Großküche, ein umfangreiches Speisen und Getränkeangebot sowie ein großes Sitzplatzangebot umfasst hat.“ Darüber hinaus würden Flüge immer häufiger online eingecheckt, so dass die Anzahl der Check-In-Counter deutlich reduziert worden sei.

Lob für Schwarz aus dem Plenum

In einem Gutachten zur Weiterentwicklung des FMO – in Auftrag gegeben von der Stadt Münster und dem Kreis Steinfurt – wurde daher empfohlen, das Terminal I für Büro- und Gewerbeflächen zu nutzen.

Als Beispiele für konkrete Nutzungskonzepte werden in dem Antrag Flächen für Schulung und Weiterbildung, eine Nutzung durch freie Berufe, Rechenzentren, Veranstaltungen, eine Nutzung durch Technische, wissenschaftliche medizinische Einrichtungen und eine Nutzung durch Dienstleistungsunternehmen unter anderem Consulting, Kanzleien, Agenturen, deren Beschäftigte die vom FMO angeflogenen Destinationen nutzen, genannt. Letztendlich bekam Rainer Schwarz dann sogar noch ein dickes Lob aus dem Plenum. „Unter Gerd Stöwer wäre so etwas nicht möglich gewesen.“