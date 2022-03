Theologe mit revolutionären Ideen

In das Leben und Wirken des Reformators Ulrich Zwingli tauchten am Freitag die Besucher der Kulturkirche ein. Die Organisatoren hatten dafür Pfarrer Harald Klöpper aus Lengerich gewinnen können. Er gab vor der Präsentation des Films „Tut um Gottes Willen etwas Tapferes – Zwingli, der Reformator“ eine Einleitung, um den Gästen so noch ein umfassenderes Bild des Geistlichen aus dem 16. Jahrhundert zu geben.

Neben Martin Luther war Ulrich Zwingli einer der wichtigsten Reformatoren der Kirche. Der Schweizer, so erklärte Harald Klöpper, habe sich damit auseinandergesetzt, „was von dem, was die Kirche unternimmt, eigentlich bibelgemäß ist“. Zwingli wurde 1484 geboren, er habe früh gelernt und sei mit 15 Jahren an die Universität gegangen. Er habe aber keinen Abschluss gemacht, was ihn im Alter von 22 Jahre aber nicht davon abhalten konnte, als Pfarrer in der Kirche zu arbeiten. Denn: „Damals konnte man Pfarrstellen kaufen“, erläuterte Klöpper. Zwingli habe einen schleichenden Wandlungsprozess durchmacht, er begann das religiöse und gesellschaftliche System zu sezieren. „Er war nah dran an den Menschen“, führte Klöpper weiter aus. „Und er überzeugte die Menschen mit seinem Herzen.“

„Hört auf, nur von Gott zu schwatzen“, regte Zwingli im gezeigten Historiendrama an. Und weiter: „Führt endlich so ein Leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat.“

Der Film, 2019 ein Kinohit in der Schweiz, beschäftigt sich vorrangig mit Zwinglis Leben, nachdem er die Witwe Anna Reinhart kennengelernt hatte. Die revolutionären Gedanken des Theologen machten ihr Angst, zogen sie jedoch auch in ihren Bann. Die Beziehung wird auf eine harte Probe gestellt, als die Ideen Zwinglis beinahe einen Bürgerkrieg auslösen und ein Kampf um Macht und Deutungshoheit entbrannte. Diesem folgte der Beginn einer internationalen Reformierung der altkirchlichen Kräfte.

Die Ideen des Schweizer Geistlichen, so in der Beschreibung des Films, sind noch heute brandaktuell, wenn es um die Rechte und den Schutz von Frauen und Kindern geht.

Gegen Ende der Veranstaltung wurde um eine Spende für die Bevölkerung der Ukraine gebeten.