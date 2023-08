„Trecker Treck“ am 19. August in Ladbergen

Trecker ziehen Gewichte hinter sich her und spielen dabei Sieger untereinander aus - der "Trecker Treck" wird genau das am 19. August zurück nach Ladbergen bringen.

Auf dem Gelände des Hofes Bücker-Kohnhorst zeigen die Kraftprotze am 19. August, was sie drauf haben.

Full Pull! Am 19. August ist es endlich wieder so weit, dann wird dieser Schlachtruf des Öfteren über den Acker am Ostbevener Damm zu hören sein. Denn dort, gegenüber des Hofes Bücker-Kohnhorst, findet dann zum mittlerweile sechsten Mal das „Trecker Treck“ der Ladberger Landjugend statt. Ab 11 Uhr laden die Organisatoren Groß und Klein ein, damit angefeuert und mitgefiebert werden kann.

Das Teilnehmerfeld, so Jana Hilgemann von der Landjugend, sei bereits jetzt schon gut besetzt. Aktuell sind 85 Zugfahrzeuge angemeldet, weitere Starter würden auch in den nächsten Tagen noch aufgenommen werden. Diese können sich etwa über die Homepage oder die ausliegenden Flyer der Landjugend anmelden, das Startgeld beträgt 20 Euro.

Viele Besucher werden erwartet

Klar ist schon jetzt, dass der Tag wieder einmal zu einem Spektakel wird. 2012 fand das „Trecker Treck“ zum ersten Mal in Ladbergen statt, ähnliche Veranstaltungen gibt es etwa in Saerbeck. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der eigentlich geplante zweijährige Rhythmus zuletzt ausgesetzt werden, die letzte Auflage fand 2019 statt und zog viele Besucher an.

Auf diese hoffen die rund 160 Mitglieder der Landjugend auch in diesem Jahr, der Eintritt ist frei: „Bei hoffentlich gutem Wetter werden wieder viele Familien mit Kindern erwartet. Die Veranstaltung lässt sich sehr gut mit einer Fahrrad-Tour verbinden“, freut sich Hilgemann schon jetzt auf den Tag.

Medaillen und Pokale für die Sieger

Die Vorbereitungen laufen, das sieht auch jeder, der zurzeit durch das Dorf fährt, auf Hochtouren. Die Werbe-Flyer liegen an vielen Stellen aus, am Ortsausgang wirbt bereits ein großes Plakat für die Veranstaltung. In der gleichen Woche soll dann der Acker zum Befahren fertig gemacht werden, außerdem werden Imbiss- und Getränkewagen aufgebaut, auch in diesem Jahr kann wieder ein „Meter-Pokal“ unter den besonders Durstigen ausgelobt werden. Im Nachgang an die Veranstaltung lädt die Landjugend dann noch zum gemütlichen „Tank leeren“ ein, bis dahin werden die Sieger des „Trecker Treck“ wohl bereits mit Pokalen und Medaillen ausgezeichnet worden sein.

Die Teilnehmer müssen mächtig aufs Gaspedal drücken, wenn sie einen der Pokale mit nach Hause nehmen wollen. Foto: Luca Pals

Was dafür geleistet werden muss? In unterschiedlichen Gewichtsklassen ziehen die Fahrer Gewichte hinter sich her, die Gesamtstrecke ist maximal 100 Meter lang. Die bisherigen 85 Anmeldungen verteilen sich auf insgesamt neun Gewichtsklassen. Die erste beginnt bei 2,5 und geht bis 3,5 Tonnen, die höchste endet bei 16 Tonnen.