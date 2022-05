Trommelzauber in der Turnhalle

Schülerinnen und Schüler, das Kollegium und der Förderverein der Grundschule freuen sich auf ihr Schulfest am Freitag, 20. Mai, von 14.30 und 17.30 Uhr. Das Highlight werde die Aufführung „Trommelzauber“ ab 14.45 Uhr in der Sporthalle sein, ist Leiterin Dr. Ulrike Itze-Helsper überzeugt. Darüber hinaus gebe es auf dem Schulhof ein buntes Angebot mit vielen Aktivitäten.

Das Wetter spielt hoffentlich mit, und auch die Corona-Lage hat sich soweit entspannt, dass einem fröhlichen Schulfest am Freitag der kommenden Woche nichts mehr im Wege steht. Das Fest, das alle vier Jahre stattfinde, damit alle Mädchen und Jungen einmal während ihrer Grundschulzeit in den Genuss kommen könnten, hätte eigentlich im März den Abschluss der Projektwoche unter dem Motto „Trommelzauber“ bilden sollen. Das sei wegen der damaligen Infektionslage nicht möglich gewesen, begründet Schulleiterin Dr. Ulrike Itze-Helsper die Verschiebung auf den Wonnemonat, der seinem Namen hoffentlich alle Ehre machen werde.

Das Programm jedenfalls kann sich sehen lassen. So ist als Highlight des Festes die Vorführung „Trommelzauber“ in der Sporthalle geplant. Das Repertoire haben die Kinder während des Trommelprojekts im März gemeinsam mit „DJ Dr. Fofo” alias Kagni Hetcheli aus Togo, einem seit Jahren gerngesehenen Gast in der Ladberger Schule, erarbeitet. Itze-Helsper erinnert sich an die tolle Stimmung während der Workshops und ist heilfroh, dass nun auch die Familien der Kids erleben dürfen, was der Nachwuchs gelernt hat. Auch die zukünftigen Schulkinder der Kindertageseinrichtungen dürfen sich freuen. „Sie sind während der Generalprobe dabei“, kündigt die Schulleiterin an. Sie weist außerdem darauf hin, dass in der Sporthalle zum Schutz vor Infektionen unbedingt Masken getragen werden müssten.

„Oben ohne“ könnten die kleinen und großen Besucher das bunte Angebot auf dem Schulhof wahrnehmen, fährt Itze-Helsper fort. Auch hier stehe der Kontinent Afrika im Fokus. So könnten Trommeln und CDs erworben, afrikanische Mandalas gemalt und Perlenarmbänder hergestellt sowie Kinderspiele erlernt werden, die in Afrika gang und gäbe seien. Außerdem werde das Partnerprojekt Namibia vorgestellt. Wer Bewegungsdrang habe, könne sich auf einem Parcours austoben, wer es ruhiger möge, dürfe am Glücksrad drehen oder Buttons erstellen.

Auch der Fairtrade-Stand des Dorfladens zeigt Präsenz. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Es gibt Kaffee und Kuchen, Getränke sowie Pommes und Bratwurst. Itze-Helsper weist darauf hin, dass auf dem Schulfest Wertmarken (1,20 Euro pro Marke) verkauft werden, mit denen die Gäste Kuchen, Kaffee und Getränke sowie verschiedene Aktivitäten bezahlen könnten. Der Verkauf erfolge ab Freitag, 20. Mai, 7.30 Uhr, im Sekretariat. Wer Marken übrig habe, könne diese am Festtag bis 18 Uhr gegen Bargeld zurücktauschen. Bargeld werde nur am Verkaufswagen von „La Bella Vida“ sowie am Fairtrade-Stand benötigt. Das Kollegium und der Förderverein freuen sich auf einen tollen Nachmittag.

Der Schulfest am Freitag, 20. Mai, ist von 14.30 bis 17.30 Uhr. Die Vorführung „Trommelzauber“ beginnt um 14.45 Uhr in der Sporthalle und dauert eine Stunde