Über die Baumwipfel zum Hexenpfad

Einen bunten Mix aus Aktionen und Aktivitäten bietet die Offene Ganztagsschule all jenen, die an der Ferienbetreuung in den ersten drei Ferienwochen teilnehmen. Mit 45 Mädchen und Jungen im Grundschulalter sind das in diesem Sommer – und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahr.

An ihrem Tagesausflug zum Barfußtag in Lienen an einem heißen Sommertag in der vergangenen Woche hatten die OGS-Ferienkinder einen Riesenspaß.

45 Mädchen und Jungen, darunter auch acht ukrainische Kinder, der ersten bis vierten Klassen nehmen am Sommerferienprogramm der OGS teil. „Das ist eine sehr gute Resonanz“, weiß OGS-Leiterin Melanie Mersmann, dass in diesem Jahr fast doppelt so viele Kinder und ihre Eltern die Betreuung in den ersten drei Ferienwochen nutzen wie im vergangenen Jahr. Sie hofft, dass es ein wenig auch daran liegt, dass sich herumgesprochen hat, wie attraktiv das Angebot war.

Auch in diesem Jahr überzeugt die Ferienbetreuung mit einem bunten Mix an Aktionen und Aktivitäten, die die Kinder draußen und drinnen wahrnehmen können, aber nicht müssen. „Wir fragen jeden Morgen nach, wer Lust hat, mitzumachen“, beschreibt Mersmann den Start in den Ferientag. Eine Ausnahme bilden lediglich die Tagestouren, die mit Mitteln des Projekts „Aufholen nach Corona“ des Kreises Steinfurt finanziert werden. „Da nehmen wir alle mit“, sagt sie mit Blick auf die Fahrten in den Lienener Barfußpark und den Baumwipfelpfad in Bad Iburg, an denen die Kinder bereits Spaß hatten, und auf die Wanderung auf dem Hexenpfad in Tecklenburg am Dienstag.

Freispiel stehe im Augenblick hoch im Kurs, beobachtet die OGS-Leiterin in diesen Tagen. Ganz in Ruhe auf dem Bauteppich spielen, mit Lego bauen und Gesellschaftsspiele, die mehr Zeit brauchen, um zu einem Ende zu kommen, das alles seien Dinge, die an einem OGS-Nachmittag während der Schulzeit zu kurz kämen. In den Ferien könnten die Kinder das nachholen. „Und sie tun es ausgiebig.“

In den ersten beiden Ferienwochen war das Wetter allerdings so schön, dass das achtköpfige Betreuungsteam mit den Kids bewusst viel draußen unterwegs war. „Raus in die Natur, das kommt bei den Mädchen und Jungen gut an“, stellt Melanie Mersmann fest. Auch eine Schnitzeljagd, eine Wasserolympiade und ein Besuch bei der Feuerwehr oder im Rathaus inklusive einer Führung durch Bürgermeister Torsten Buller ließen sie sich nicht entgehen. Auch nicht das Probesitzen im Trauzimmer.

In der Comic-Werkstatt seien zudem tolle Bildergeschichten entstanden. „Das ist schon anspruchsvoll“, macht Mersmann deutlich. Ihr ist es wichtig, dass sich die Kinder wohlfühlen und dass sie gerne kommen, auch wenn das Programm im Schulgebäude stattfinde. „Das können wir nicht ändern“, sagt sie, aber die Wahlmöglichkeit, an einzelnen Angeboten teilzunehmen oder nicht, wolle sie ihnen in den Ferien auf jeden Fall gönnen. Und wenn die Kids an einem Tag gar nicht kämen, weil Mama oder Papa einen Tag früher Urlaub haben, ein Freund zu Besuch kommt oder sie eine Nacht bei Oma und Opa schlafen wollten, sei auch das völlig in Ordnung.