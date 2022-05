Unbekannte zerstören Holzpferd auf Grundschulgelände

Auf dem Gelände der Grundschule sind am Freitag drei Holzpferde aufgestellt worden. Ein Geschenk des Fördervereins, finanziert aus den Erlösen eines Sponsorenlaufs. Doch statt Freude ob der neuen Spielgeräte gab es am Montag bei den Kindern Tränen und Enttäuschung.

Unbekannte hatten eines der Pferde offenbar am Wochenende zerstört. Ob dieser Fall von Vandalismus zu einer Reihe weiterer Vorfälle gehört, die es in den vergangenen Monaten in Ladbergen gegeben hat? „Das weiß man nicht“, so Schulleiterin Dr. Ulrike Itze-Helsper. Allerdings will sie den Vorfall keinesfalls als Dummejungenstreich abtun. Es sei Strafanzeige gestellt worden, sagt sie und betont, dass die Betroffenheit gerade bei den Kindern groß gewesen sei.