Ungezwungener Austausch auf dem Fahrradsattel

Am Dienstag, 10. August, laden die Gemeindeverwaltung und die Unternehmergemeinschaft zur jährlichen Radtour durch das Gemeindegebiet. Holger Rickert, Vorsitzender der Unternehmergemeinschaft, schätzt die Informationen durch den Bürgermeister, aber auch den ungezwungenen Austausch mit den Kollegen

Unternehmer-Radtour startet am 10. August

Holger Rickert, Vorsitzender der Unternehmergemeinschaft Ladbergen, und Bürgermeister Torsten Buller laden zur jährlichen Unternehmer-Radtour ein. Los geht es am Dienstag, 10. August, um 18.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Kreissparkasse, Mühlenstraße 6. Ziel der Tour ist „La Bella Vida“, Ruthemeiers Esch 5. Dort steht der Verkaufs- und Imbisswagen, mit dem Kerstin Kärst und ihre Tochter Jennifer im Oktober des vergangenen Jahres an der heimischen Hofeinfahrt gestartet sind. Wie die beiden Frauen im Gespräch mit den WN ein gutes halbes Jahr nach der Neueröffnung berichteten, habe sich das Wagnis, während der Corona-Pandemie einen Gastronomiebetrieb zu eröffnen, als richtige Entscheidung erwiesen. Am 10. August möchten sie den Ladberger Unternehmerinnen und Unternehmern ihr Konzept vorstellen.

Die Gemeindeverwaltung als Organisatorin der Radtour weist darauf hin, dass die Ankunft dort für zirka 20 Uhr geplant ist. Alle, die nicht an der Radtour teilnehmen möchten, können auch direkt zum Zielort fahren.

Auf der Radtour durch das Gemeindegebiet wird Bürgermeister Buller über Baugebiete, Bauvorhaben und weitere aktuelle Maßnahmen informieren.

Für Holger Rickert ist die Radtour, die seit mehr als zehn Jahren im Kalender der Unternehmergemeinschaft stehe, ein wichtiger Termin. Nicht nur, dass der Verwaltungschef über die Entwicklung des Ortes und die Perspektiven für die Unternehmen vor Ort spreche, schätzen er und seine Kollegen, sagt er auf Anfrage. Die Tour sei auch eine gute Gelegenheit, sich miteinander in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen und eventuell neu zugezogene Unternehmer kennenzulernen, ist Rickert überzeugt.