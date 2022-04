Unscheinbares und Übersehenes

Die Zeiten verändern sich. Seit der Euro-Umstellung, dem 11. September, der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine gefühlt merklich schneller. Künstler wie Peer Christian Stuwe aus Saerbeck haben ein feines Gespür für gesellschaftliche, politische und kulturelle Veränderungen – häufig, bevor sie von Forschern und vom Zeitgeist wahrgenommen werden. Grund genug für einen Ausstellungsbesuch mit mehr als 100 Werken von Stuwe: ab 10. April im und am Kloster Bentlage. Wir haben Stuwe vorab zuhause besucht.

Ästhetische und assoziationsreiche Kunst aus Abfallprodukten unserer Gesellschaft: Aus dem Skulpturentrio „o.T.“ stammt jene namenlose Arbeit von Peer Christian Stuwe, der auf der Grenze zwischen Ladbergen und Saerbeck in einer alten Brennerei lebt.

Nicht nur der Krieg in der Ukraine verdeutlicht Peer Christian Stuwe, dass Europa offenbar nach 1945 nie richtig im Frieden gelebt hat. „Wir leben eigentlich in einer Zwischenkriegszeit““, sagt er und erinnert an den Philosophen Martin Buber, der von der „Pause zwischen zwei Kriegen“ spricht.