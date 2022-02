Unterschlupf für viele Tiere

Weit und breit war endlich mal kein Regen zu sehen, sogar die Sonne kam am Freitagnachmittag ein wenig raus – die Bedingungen konnten besser also nicht sein. Und so ist aus der leisen Hoffnung von Heinz Lagemann, dass „ein oder zwei Helfer“ kommen werden, doch gleich eine ganze Truppe geworden – zum Schneiden der Kopfweiden am Mühlenbach.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch