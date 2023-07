Vermehrte Kritik an Baumaßnahmen auf der Mühlenstraße 

Klaus Grafflage ist unzufrieden. Der Grund? Liegt quasi direkt vor seiner Haustür– oder gleich um die Ecke. Dort, auf der Mühlenstraße, spielt sich seit Anfang Mai – genauer seit dem 8. Mai– gleichzeitig viel und wenig ab. Denn: Die zentrale Straße ist, wie berichtet, weiterhin für Baumaßnahmen gesperrt – und wird es wohl nach aktuellem Stand auch noch für einige Zeit bleiben. Während die zuständigen Firmen bei hohen Temperaturen mitten in den Sommerferien Hand anlegen, ist den Ladbergern die Durchfahrt durch den Ort nur über Umleitungen zu ermöglichen. Zwangsläufig viel befahren wird damit auch die Dorfstraße, die nach der abknickenden Vorfahrt erst an der Bücherei, dann am Blumenladen Stielwerk und schließlich am Papier-Büro-Stapel vorbeiführt.

