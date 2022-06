Veranstalter versprechen einen bunten Mix

Ein „buntes Potpourri an ganz wunderbaren Freizeitveranstaltungen“ verspricht die Gemeinde den Kindern für die Sommerferien. Man sei in diesem Jahr wieder optimistisch an die Planungen herangegangen, um allen Teilnehmern auf jeden Fall eine Menge Spaß und viel Abwechslung in der Ferienzeit bieten zu können, heißt es dazu auf der Homepage des Jugendzentrums, das erneut die Federführung übernommen hat. Zahlreiche Vereine und Organisationen tragen wieder zur Vielfalt bei.

Zwar sind die einzelnen Veranstaltungen noch nicht online gestellt, doch einen wichtigen Termin sollten sich die Kids bereits vormerken: Anmeldungen sind wieder ausschließlich online möglich, und zwar ab Montag, 13. Juni. Damit alle Kinder die gleiche Chance auf die begrenzten Plätze im Ferienprogramm haben, können sich alle bis zum 21. Juni anmelden. Danach wird es eine systemgesteuerte Verlosung aller Anmeldungen geben. Die gab es im vergangenen Jahr zum ersten Mal. Keine Zettelwirtschaft mehr – und auch kein Zeitdruck, sich schnell anmelden zu müssen, das sind Vorteile für die Organisatoren und die Teilnehmer.

Per Mail werden die Kinder über das Ende der Verlosung informiert und sehen sofort, an welchen Angeboten sie teilnehmen können. Es gilt also nicht „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Frei gebliebene Plätze können auch nachträglich noch vergeben werden.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass als Grundlage für alle Angebote die aktuellen Erlasse und Vorgaben des Landes gelten (https://www.land.nrw/corona). Die Kinder können auch weiterhin eine medizinische Maske tragen.

Die Bezahlung der anfallenden Teilnehmer-Gebühren wird am Tag nach dem Losverfahren mittels SEPA-Lastschriften-Verfahren von dem angegebenen Konto abgewickelt.