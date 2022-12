„Verbieten sich weitere Belastungen der Bevölkerung“

Das geplante Haushaltsdefizit für das kommende Jahr ist der FDP „viel zu hoch“. Die Liberalen sehen es daher als geboten an, Einsparungen zu tätigen. Immerhin betrage das prognostizierte Minus 1,23 Millionen. Und eine Isolierung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs in Höhe von circa 860 .000 Euro sei darin bereits berücksichtigt. Entsprechend liege das eigentliche Defizit bei fast 2,1 Millionen Euro.

Aus diesem Grund schlägt die Fraktion vier konkrete Streichungen vor, betont aber auch: Der Hebesatz für die Grundsteuer B solle – anders als von der Verwaltung geplant – nicht angehoben werden. „Die Belastungen aus der aktuellen Energiekrise, der deutlich angestiegenen Inflation und der damit verbundenen Abschwächung der Wirtschaft treffen die Bevölkerung und die Unternehmen in Deutschland hart. Aus Sicht der FDP in Ladbergen verbieten sich somit weitere Belastungen für die Bevölkerung – ohne zuvor zumindest die notwendigsten Einsparungen im Gemeindehaushalt erreicht zu haben“, formuliert es die FDP in einem Antrag an den Gemeinderat.

Die Partei möchte vielmehr einige Haushaltsansätze komplett streichen, wenngleich sie im gleichen Atemzug versichert: „Wir möchten keine Einsparungen auf Biegen und Brechen, sondern nur in Positionen, die aus unserer Sicht „nice to have“, reine Mitnahmeeffekte oder verschiebbare Projekte sind.“ Vorhaben wie die Modernisierung der Kläranlage, Erweiterung der offenen Ganztagsschule, Erneuerung der Mühlenstraße und Verbesserung der Situation um den Dorfteich klammert die FDP deshalb explizit aus.

Streichen möchte sie vielmehr die 20. 000 Euro, die für das Außengelände/Kunstrasenplatz des Schulhofs bereitgestellt werden sollen. Die Begründung: „Die Neugestaltung des Schulhofes ist erst in diesem Jahr abgeschlossen worden. Der FDP-Fraktion erschließt sich nicht, weshalb der Boden des Fußballplatzes jetzt schon wieder verändert werden soll. Der Einsatz eines ‚falschen' Bodens hätte bereits im Planungsprozess seitens der Schule auffallen müssen. Daher sehen wir die Schule in der Verantwortung, eine Lösung zu finden, ehe 20. 000 Euro aus Haushaltsmitteln verausgabt werden“, heißt es in dem Antrag des FDP-Fraktionsvorsitzenden Jens Tiemann.

Auch die Neugestaltung des Rathausvorplatzes ist für die FDP in der aktuellen Situation eine reine „nice to have“-Position. Wenngleich sie die Maßnahme als sinnvoll erachtet, sollten die 10.000 Euro lieber in „besseren Zeiten“ ausgegeben werden.

Bei der Richtlinie zur Förderung von Photovoltaikanlagen, für die im Haushalt 25 .000 Euro bereitgestellt werden sollen, handelt es sich auf Sicht der FDP-Fraktion ausschließlich um „Mitnahmeeffekte“. Plane die Bundesregierung ab dem Jahr 2023 eine deutliche Entbürokratisierung und zusätzlich eine leichte Verbesserung der finanziellen Auswirkungen. „Durch die deutliche Attraktivitätssteigerung ist eine Förderung auf Ebene der Gemeinde Ladbergen unnötig“, befindet die FDP.

Auch den Rückbau von PVC-Geflechten finanziell zu fördern – vorgesehen sind 7500 Euro – „halten wir für völlig sinnlos“, heißt es in dem Antrag. Die FDP-Fraktion möchte „niemanden bevormunden, welche Einfriedung eines Grundstückes sinnvoll ist und welche nicht“. Zudem zweifele sie daran, ob überhaupt Gelder abgefordert werden.