Eine lange Schlange vor dem Impfzentrum am FMO sorgt für Frust und genervte Impfwillige.

Das Impfzentrum des Kreises am FMO. Durchschnittlich 800 Zweitimpfungen wurden dort in der vergangenen Woche täglich durchgeführt. Der Andrang war groß und führte zu Wartezeiten.

Eine Warteschlange quer über den Parkplatz. Da hat die Ladbergerin doch zweimal hingeschaut, als sie am frühen Donnerstagnachmittag mit ihrer 15-jährigen Tochter den Flughafen Münster/Osnabrück ansteuerte. Die junge Dame sollte an jenem Tag ihre Zweitimpfung gegen das Corona-Virus erhalten und sah sich wenige Minuten vor ihrem vor Wochen schon festgezurrten Termin am etliche Meter vom Impfzentrum entfernten Ende dieser Schlange wieder.