Verzögerung durch fehlende Pfannen

Normalerweise werden in den Sommerferien oft Schulen saniert und umgebaut. In Lienen und Ladbergen ist das in diesem Jahr nicht der Fall. In Lienen fehlt Material. Und in Ladbergen ist man noch mit vergangenen Arbeiten beschäftigt.

Eigentlich sind die Sommerferien eine beliebte Zeit, um Bau- und Sanierungsarbeiten an Schulen durchzuführen. Doch in den beiden Grundschulen in Lienen und Kattenvenne bleibt es während der Ferien aller Voraussicht nach still. „Wir sind in der Planung“, berichtet Florian Hugenberg – „doch in den Ferien wird das nichts“, sagt er resigniert.