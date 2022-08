Voller Terminkalender der Westeraner

Die Mitglieder des Schützenvereins Ladbergen-Wester kommen viel rum: Am dritten Wochenende im Juli feierten sie ihr großes Schützenfest anlässlich des 90-jährigen Vereinsbestehens. Vor Kurzem waren die Damen des Schützenvereins Ladbergen-Wester dann mit dem Fahrrad unterwegs. Dabei radelten 19 Frauen zunächst durch Ladbergen und ließen die Tour anschließend im Restaurant Tannenhof ausklingen.

Und die Termine des Schützenvereins reißen nicht ab. Am Samstag, 3. September, findet das Scheibenhängen beim amtierenden Schützenkönig Martin Barkmann statt. Angetreten wird um 16 Uhr bei Vereinsmitglied Fritz Kötterheinrich, Zur Woote 57. Von dort geht der Marsch zum Hof Barkmann – natürlich in Uniform, wie der Verein mitteilt.

Am Sonntag, 18. September, nimmt der Schützenverein Wester zudem am Kreisheimatschützenfest in Püsselbüren teil. Weitere Infos dazu folgen.