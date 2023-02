Von Elton John bis Conchita Wurst

Eigentlich ist spätestens zu „Mariä Lichtmess“ am 2. Februar endgültig Schluss mit der Weihnachtszeit. Der Musikverein Ladbergen hat sie in diesem Jahr noch ein wenig länger strapaziert und erst am Samstagabend einen Haken dran gemacht, als er mit seinem „(K)ein Weihnachtskonzert“ in der evangelischen Kirche begeisterte. Dafür hatten die Musiker und ihr Dirigent im Vorfeld ein Repertoire aus ihren Lieblingsliedern der Weihnachtskonzerte aus den vergangenen Jahren zusammengestellt und zu einem schönen Abend mit Musikstücken eingeladen, die eigentlich doch keine Weihnachtslieder sind.

Neben dem Vorsitzenden Dennis Kielmann und Chorleiter Thorsten Waltking hieß auch Dörthe Philipps als „Hausherrin“ die zahlreichen Besucher in der sehr gut besuchten Kirche willkommen. „Vielleicht öffnet die Musik in unserem Herzen neue Türen“, hoffte die Pfarrerin. Und das sei, angesichts der Geschehnisse auf der Welt, umso wichtiger. „Musik wirkt über die Grenzen hinweg“, betonte Philipps.

So vielseitig wie der Musikverein, so bunt auch seine Melodien: Popsongs, Filmmusiken und traditionelle Lieder wählten die Instrumentalisten für das Konzert aus und unternahmen mit den Zuhörern einen Streifzug durch die musikalische Welt von Lady Gaga („Shallow“) und Conchita Wurst („Rise like a Phoenix“) über Billy Joel („Leningrad“) bis hin zum wunderschönen „Halleluja“ von Leonard Cohen. Damit wollte der Musikverein dem Publikum in seinem ersten eigenen Konzert nach der Corona-Pandemie, wie Dennis Kielmann sagte, „eine vergnügliche Stunde“ bescheren. Und tat das zweifellos auch.

In den Spielpausen berichtete Thorsten Waltking Informatives zu den einzelnen Stücken. Wer hätte beispielsweise gewusst, dass sich Jacob de Haan für die Komposition seines Werkes „Queen's Park Melody“durch den Londoner Stadtpark inspirieren ließ? Dieses Stück ließen die Ladberger Musiker zum Auftakt erklingen und zogen die Zuhörer direkt in ihren Bann. Später erinnerte er daran, dass „Elton John in diesem Jahr sein letztes Konzert gibt“ und versprach direkt im Anschluss, dass der Musikverein das Stück „Can you feel the love tonight“ aber auch darüber hinaus noch spielen wollen. Gut so.

Insgesamt zwölf Melodien hatten die Musiker in ihren Notenmappen mitgebracht, darunter auch die „Hymne an die Liebe“, wie Thorsten Waltking „The Book of Love“ von Peter Gabriel ankündigte. Bei diesem ließ die Geigerin ein Solo erklingen, bei „River flows in you“ tat das Edwrin Kohnhorst am Piano. „Wir haben viele Talente im Verein“, betonte Dirigent Thorsten Waltking, wie gut die Musiker auch als Solisten oder kleineren Gruppen auftreten können – und die Zuhörer davon direkt überzeugten.

All diese Melodien ließen das Konzert zu einer tollen Stunde werden, mit dem das Publikum eine willkommene Auszeit vom Alltag genießen konnte.