Von Scherben und einer Schmiede

Der Seniorentreff hatte in diesem Jahr zwei Panoramafahrten organisiert, auch damit beim anschließenden Treffen in der Begegnungsstätte Buddemeier alle besser auf Abstand gehen konnten. Die Touren in kleineren Gruppen haben alle genossen, die älteren Damen und Herren ebenso wie Bürgermeister Torsten Buller, der als „Reiseleiter“ im Einsatz war. Und nicht zuletzt Mechthild Teigeler, Leiterin des Seniorentreffs, die sich auch für die Zukunft zwei Fahrten wünschen würde.

Eine eineinhalbstündige Tour in und um Ladbergen herum, Kaffee und Kuchen in der Begegnungsstätte Buddemeier und ein gut aufgelegter Bürgermeister, der während der Busfahrt über die Baustellen im Ort und anderes Wissenswerte informierte: Die insgesamt rund 90 Frauen und Männer, die in den vergangenen beiden Wochen an der Panoramafahrt des Seniorentreffs teilnahmen, genossen die Auszeit in großer Runde sichtlich. Und sie scheuten sich auch nicht, Torsten Buller mit Fragen zu löchern. Mechthild Teigeler, Leiterin des Treffs, hatte die Fahrten organisiert und war sehr zufrieden mit der Resonanz.