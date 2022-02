Kulturkirche St. Christophorus wagt Neustart nach coronabedingter Pause

Nach der coronabedingten Durststrecke wagt das Organisationsteam der Kulturkirche St. Christophorus einen Neustart. Schon am Samstag, 19. Februar, um 19 Uhr, geht es los mit einem besonderen Konzertgenuss.

Mit dem Ziel, allen Kulturfreunden Konzerte, Lesungen und Theaterabends kostenfrei zugänglich zu machen, ist die Kulturkirche St. Christophorus im Sommer 2019 an den Start gegangen.

Nach der coronabedingten Durststrecke mit wenigen sporadischen Veranstaltungen und einer Reihe von verschobenen Terminen wagt das Organisationsteam der Kulturkirche St. Christophorus einen Neustart. Schon am Samstag, 19. Februar, um 19 Uhr, geht es los mit einem besonderen Konzertgenuss. Im ersten Teil des Abends finde eine Premiere statt, kündigt Alexander Fenker an. Das Duo „Zellteilung“ mit den Zwillingsbrüdern Werner (Saxofon und Querflöte) und Helmut (Keyboard) Balske stellt, begleitet von Christian Lennerz (Percussion), eigene Kompositionen vor, die in den vergangenen beiden Jahren entstanden sind. Zur Musik gebe es eine Video-Präsentation von Gemälden. Nach der Pause spielen die drei Männer als Formation „Extra-B“ Swing und Latin. Als Gastmusiker ist Robin Balske (Gesang) dabei.

Knapp zwei Wochen später, am Freitag, 4. März, lädt das Team der Kulturkirche um 20 Uhr zu einem Filmabend ein. In Kooperation mit der Evangelischen Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Tecklenburg werde „Zwingli – der Reformator“ gezeigt. Ins Thema führe Pfarrer Harald Klöpper aus Lengerich ein, fährt Fenker fort.

Am Karfreitag, 15. April, liest ab 15 Uhr der Schauspieler Sebastian Aperdannier aus Münster aus seinen Corona-Tagebüchern. Es handele sich um fiktive Geschichten, die die Folgen der Corona-Pandemie aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, erläutert Alexander Fenker.

Das Konzert des Trios „Tamigo“, das mit Violine, Orgel und kleinem Schlaginstrumentarium Barockwerke von Händel, Albinoni und Bach sowie zeitgenössische Kompositionen von Günther Wiesemann für Violine und Orgel interpretiert, stand ursprünglich für den Januar im Programm und soll am 13. Mai nachgeholt werden.

Weitere Veranstaltungen sind in Planung. Die Kulturkirche, die im Sommer 2019 gestartet war, möchte grundsätzlich eine Kulturveranstaltung im Monat anbieten. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine freiwillige Spende für die Fortsetzung der Arbeit gebeten.

Alexander Fenker weist darauf hin, dass Konzerte und Co. unter den jeweils gültigen Corona-Regeln stattfinden. Aktuell bedeute das 2G, Einhaltung der Abstandsregel sowie Maskenpflicht auch am Sitzplatz.

Im Augenblick nicht möglich sei das jeweils im Anschluss vorgesehene Angebot „meet & greet“ mit Umtrunk und Künstlertreff.