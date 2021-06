Vorfreude aufs Wildfreigehege

Schon an der Zufahrt zur DRK-Kindertagesstätte „Die kleinen Strolche“ sieht man es. Auf dem Hinweisschild an der Jahnstraße wurde eine 30 ergänzt. Nach einer großen Feier zum 25-jährigen Bestehen vor fünf Jahren würden die drei Jahrzehnte seit der Inbetriebnahme der kombinierten Einrichtung im September 1991 zwar in kleinerem Rahmen, aber nicht minder fröhlich gefeiert, ist die kommissarische Einrichtungsleiterin Barbara Huhn überzeugt.

Das fällt sofort auf, wenn man in diesen Tagen aufs Gelände kommt. Erst seit Montag ist die Kita wieder im Regelbetrieb und die Stimmung bestens. „Es ist so schön, wenn alle Kinder wieder durcheinanderwuseln“, sagt Barbara Huhn über die vielen Mädchen und Jungen, die sich bei schönem Wetter mit Seifenblasen vergnügen.

Es ist eine von zwölf Aktionen, mit denen die insgesamt 44 Kinder mit und ohne Behinderungen, die Eltern und das Team Monat für Monat feiern. Ob das Backen des Geburtstagskuchens in den Gruppen im Januar, die Gestaltung der bunten Steine im März oder das Einstudieren eines Tanzes im Mai: Die Mädchen und Jungen seien immer mit Feuereifer bei der Sache gewesen, hat Huhn beobachtet. Wichtig sei dem Team die Teilhabe aller Kinder gewesen, fährt sie fort.

So soll es auch Ende dieses Monats sein, wenn alle gemeinsam – endlich mal wieder – auf große Fahrt gehen. Das Wildfreigehege in Saerbeck ist das Ziel, an dem alle auf ihre Kosten kommen sollen. Barbara Huhn strahlt. „Das ist super, dass das klappt“, sagt sie mit Blick auf die niedrigen Inzidenzen, die den Ausflug möglich machen. Weitere Events in der zweiten Jahreshälfte folgen, bevor das Geburtstagsjahr mit einem Fest für die Eltern im Dezember zu Ende geht.

Die Kinder hätten in den vergangenen Monaten auf vieles verzichten müssen, ist der Leiterin bewusst, dass die coronabedingten Schließungstage und die Notbetreuung nicht spurlos an allen vorbei gegangen seien. Umso mehr freut sie sich, dass trotz der Betreuungslücken das Miteinander nach wie vor hoch im Kurs steht. „Der Jubel war groß“, erinnert sie sich an den ersten Tag im Regelbetrieb.

Kein Geburtstag ohne Geschenke! Die spendiert die Ladberger Firma Imor.de Werbung in Form von Warnwesten für Kinder und Team. Außerdem zeichnete sie für die Ergänzung der 30 auf dem Schild verantwortlich.