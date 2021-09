Vorhang der Kulturbühne hebt sich wieder

Inzwischen pausiert die Kulturbühne im Begegnungszentrum seit rund eineinhalb Monaten. Nicht freiwillig, sondern weil die Corona-Pandemie dazu zwingt. Doch damit soll bald Schluss sein, kündigt Hartwig Pruin an, der kreative Kopf der Kulturbühne. Am Donnerstag, 14. Oktober, soll sich der Vorhang endlich wieder heben. Zu Gast sein wird dann der Comedy-Magic-Alleskönner Martin Sierp sein.

Als die Verantwortlichen der Kulturbühne in Absprache mit der Gemeinde die für den 12. März 2020 geplante Veranstaltung mit Angelika Beier „Zwischen Sex und 60“ wenige Tage vorher Corona-bedingt absagen mussten, ahnten sie nicht, dass die Türen zur Kulturbühne im Begegnungszentrum Buddemeier für eineinhalb Jahre geschlossen bleiben würden. „Anderthalb Jahre – da hat was gefehlt“, sagt Hartwig Pruin, kreativer Kopf der Kulturbühne. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels: Am Donnerstag, 14. Oktober, soll sich der Vorhang endlich wieder heben.

Der Comedy-Magic-Alleskönner Martin Sierp hat sich mit seinem Programm „Mein bestes Stück“ angesagt. Und in dem gibt es für das Publikum laut eigener Aussage „120 Minuten mit unerklärlichen Wundern, wackelnden Ohren, perfekten Parodien, komischen Kunstfiguren, pfiffigen Modetipps und vielem mehr“. Kurzum: das Beste aus drei Soloprogrammen und brandheißes neues Material, nur unterbrochen von spontaner Interaktion mit dem Publikum. Martin Sierp verspricht: „Es bleibt kaum Zeit zum Durchschnaufen, und eine spektakuläre Krokodilnummer ist auch dabei!“

Normalerweise, sagt Hartwig Pruin, „machen uns Künstler wie Martin Sierp oder Christoph Tiemann die Hütte direkt voll.“ Allein Sierp spielte in Ladbergen schon drei Mal vor ausverkauftem Haus. „Nach so langer Zwangspause allerdings müssen die Leute erstmal wieder wissen, dass wir überhaupt spielen“, so Hartwig Pruin. „Endlich“, wie er hinzufügt. Aber auch bekennt: „Sicherlich sind wir alle etwas nervös. Nach anderthalb Jahren Pause fühlt es sich wie ein Neustart an.“

Ein Neustart der Kulturbühne mit einem interessanten Künstler. Immerhin ist Martin Sierp einer der vielseitigsten und schlagfertigsten deutschen Comedians. Bekannt als Moderator von Nightwash, dem Quatsch Comedy Club und den Schmidt-Theater-Shows, ist er außerdem ein weltmeisterlich preisgekrönter Zauberkünstler (19 nationale und international Preise), der auch schon öfter im Fernsehen aufgetreten ist (beispielsweise bei den Ehrlich Brothers).

Wer sich von ihm buchstäblich verzaubern lassen möchte: Der Vorhang der Kulturbühne hebt sich für Martin Sierp und „Mein bestes Stück“ am Donnerstag, 14. Oktober, im Begegnungszentrum Buddemeier um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Es gilt die 3G-Regel – genesen, geimpft, getestet. Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf für 15 Euro bei der Tourist Information Ladbergen, Alte Schulstraße 1, sowie bei PBS-Papier-Büro-Stapel, Dorfstraße 16.

Hartwig Pruin rät, sich schnell eine Karte zu sichern. Schließlich darf der Saal nur zu 60 Prozent ausgelastet werden.