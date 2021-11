Vorsprung mit 1,7 Ringen

Am Samstag hat das Gemeindepokalschießen stattgefunden, wozu sich rund 20 Mitglieder der drei Ladberger Schützenfamilien auf dem Schießstand in Hölter trafen.

Gemeindepokalschießen: SV Hölter liegt am Ende hauchdünn vorne

Da im Frühjahr der Wettbewerb Corona-Bedingt nicht möglich war, hatten sich die drei Ladberger Schützenvereine Hölter, Overbeck und Wester mit der Gemeinde darauf geeinigt, dass Hin- und Rückrunde erstmalig an einem Tag stattfinden sollen. Somit fand das Gemeindepokalschießen am Samstag statt, wozu sich rund 20 Mitglieder der drei Schützenfamilien auf dem Schießstand in Hölter trafen.