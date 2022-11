Waffelduft liegt in der Luft über dem Friedenspark

Traditionell am zweiten Adventswochenende, 3. und 4. Dezember, öffnet das „Ladberger Weihnachtsdorf“ jeweils ab 14 Uhr seine Pforten. Und gerade nachdem der Budenzauber 2020 und 2021 abgesagt werden musste, ist die Freude bei den Veranstaltern, Kunsthandwerkern, Vereinen und Verbänden besonders groß. Statt durch die „gute Stube“ zieht der Duft von Plätzchen, frischen Waffeln, Glühwein und Feuerzangenbowle in diesem Jahr erstmals durch den Friedenspark.

Dort erwartet die Besucher eine große Auswahl an Weihnachtsdeko, Gebasteltem, selbst gestrickten Socken und Mützen, Schmuck, Holzarbeiten, Vogelhäusern, Feuerschalen und vieles mehr, machen die Veranstalter Lust auf die Veranstaltung, die auch kulinarisch groß auffährt. Neben leckerer Grillwurst, Reibekuchen oder Bratkartoffeln wird der beliebte „Eiserkuchen“ frisch im offenen Feuer gebacken. Dazu passen ein Drosselcocktail, ein heißes Pfläumchen oder Kakao. Im Drosselcafé im Rathaus-Foyer kann man sich bei einer Tasse Kaffee und leckerem Kuchen aufwärmen und klönen.

Auf alle Kinder wartet ein besonderes Programm mit Kinderschminken, Stockbrotbacken mit den Pfadfindern oder Hobby-Horsing (Steckenpferd-Reiten). Für beide Tage hat auch der Weihnachtsmann seinen Besuch angekündigt. Er hat dann sicherlich auch kleine süße Überraschungen für die Kinder dabei.

Am Samstag wird der Bürgermeister im Weihnachtsdorf der Steuerungsgruppe Fairtrade die Urkunde zur Titelerneuerung überreichen, ein Zeichen dafür, dass der Fairtrade-Gedanke in Ladbergen gelebt wird. Um 18 Uhr wird am Samstag in die evangelische Kirche zum Highlight-Gottesdienst eingeladen. Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde stimmt am Sonntag um 17 Uhr mit Weihnachtsliedern alle Besucher auf einen gemütlichen Besuch des Weihnachtsdorfes ein.

Wer auf der Suche nach einem Weihnachtsbaum ist, kann sich über eine Auswahl heimischer Bäume des Gutes Erpenbeck freuen. Der Verkauf erfolgt durch die Freiwillige Feuerwehr Ladbergen. In weihnachtlicher Atmosphäre kann der Weihnachtsbaum mit der ganzen Familie ausgesucht werden.

Die Schützenvereine Hölter und Overbeck, die Marketing-Initiative Ladbergen „Nu män tou!“ sowie die Gemeinde Ladbergen als Veranstalter freuen sich, wie es in einer Pressemitteilung heißt, auf ein stimmungsvolles Wochenende.