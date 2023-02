Waffeln zugunsten der Erdbebenopfer

Sie selbst haben Familienangehörige bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei verloren. Nun geht es ihnen darum zu helfen. Sechs türkische Familien, die vor zwei Jahren in Ladbergen eine neue Heimat gefunden haben, wollen ihre Landsleute mit Geldspenden aus Ladbergen unterstützen. Dafür backen sie zu verschiedenen Gelegenheiten Waffeln.

„Sie sind immer da, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird“, sagt Anke Batzke über die sechs türkischen Familien, die vor ziemlich genau zwei Jahren nach Ladbergen gekommen sind und die sie seither betreut. Schon während der Corona-Pandemie hätten sie bereitwillig Einkäufe für Bürgerinnen und Bürger übernommen, die sich in Quarantäne befanden. Und auch ansonsten seien sie immer zur Stelle, lobt die Flüchtlingsbetreuerin der Gemeinde. Nun versuchen eben diese, mit Geldspenden aus Ladbergen die Erdbebenopfer in ihrem Heimatland zu unterstützen.

Wobei der Begriff Geldspenden eigentlich zu kurz greift. Vielmehr backen sie Waffeln, deren Erlös sie ihren vom Erdbeben gebeutelten Landsleuten zukommen lassen wollen. „Weil die Deutschen so gerne Waffeln essen“, wie sie Anke Batzke von ihren Überlegungen erzählten. Das erste Mal in die Tat umgesetzt haben sie das bereits am Montag während des Karnevalsumzugs und damit manchem „Kunden“ den Umzug zusätzlich versüßt.

612 Euro beim Karnevalsumzug "erbacken"

Und die, pflichtet Sigrid Bücker-Dowidat bei, hätten sich durchaus großzügig gezeigt. So beobachtete die Leiterin des Sozialamts, wie ein kleinerer Junge für eine Waffel einen Fünf-Euro-Schein in die Spendendose steckte. Rund 100 Waffeln sind an jenem Nachmittag insgesamt gebacken, 612 Euro damit eingenommen worden, berichten die Initiatoren.

Und es soll weitere dieser Aktionen geben: Ursprünglich wollten sie bereits am heutigen Freitag, 24. Februar, auf dem Wochenmarkt den nächsten Aufschlag wagen. Auch da sollten Waffeln und türkisches Gebäck für den guten Zweck verkauft werden. Das haben sie nun um eine Woche verschoben – aus gutem Grund, wie Anke Batzke berichtet. So wollen sich die Familien vor Ort in die Friedenskette am Nachmittag einreihen.

Aber aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben. Und weitere Aktionen sind bereits in Planung. So möchten die türkischen Familien, so es grünes Licht von der evangelischen Kirchengemeinde gibt, auch am Samstag die Besucher des Musikverein-Konzertabends in der Kirche mit süßen Kleinigkeiten verwöhnen.

Warum sie sich derart ins Zeug legen? Der Bezug zum Heimatland ist für die in Ladbergen beheimateten Türken bedrückend eng. So erzählt deren Betreuerin, dass einige Familien selbst aus der Provinz Gaziantep im Süden des Landes stammen, die so schwer vom Erdbeben erschüttert wurde. Und nicht nur das: Mehrere Familienmitglieder seien bei der Tragödie ums Leben gekommen, berichtet Anke Batzke, weitere seien verletzt worden. Doch trotz aller Trauer wollen die Familien mit Waffeln, deren Verkauf möglichst viel Geld einbringen soll, aus der Ferne helfen.