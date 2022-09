„Wahnsinn, was die schießen können“

Einzig der Blick in den wolkenverhangenen Himmel sollte an diesem Sonntag für Stirnrunzeln sorgen. Aber Wind und nachlassender Regen sollten den Schützinnen und Schützen die gute Laune nicht verderben. Denn endlich, coronabedingt erst nach vier Jahren wieder, hatte der Heimatschützenbund als Dachverband für die 96 Schützenvereine und Schützenbruderschaften im Tecklenburger Land zum 42. Heimatschützenfest in den Escher Sportpark in Ibbenbüren-Püsselbüren eingeladen. Angetreten sind 64 Schützenvereine mit 1734 Schützen.

