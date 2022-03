Warten auf den Förderbescheid

Eigentlich ist es nicht mehr eine Frage des Ob, sondern vielmehr des Wann. Denn dass die Spielarena 12+ um einen Multifunktionscourt ergänzt werden soll, steht fest. Im Entwurf zum Haushaltsplan 2022 sind dafür Mittel in Höhe von 120. 000 Euro eingestellt, und der Leader-Vorstand hatte während seiner Sitzung im November auch bereits eine mündliche Zusage gegeben, das Vorhaben mit insgesamt 82 .875 Euro zu fördern (die WN berichteten). Allein, der offizielle Förderbescheid seitens der Bezirksregierung steht noch aus – und damit kann das von Karsten Zastrau ins Rollen gebrachte Projekt derzeit nicht weiter vorangetrieben werden.

Ursprünglich hatten alle Beteiligten gehofft, dass bereits im Sommer die ersten Fußball-, Handball-, Basketballspiele oder auch Volleyball- und Tennismatches auf dem gelenkschonenden und zugleich pflegeleichten Kunststoffbelag stattfinden können würden. Das ist derzeit fraglich. Realistisch erscheint eine Errichtung wohl eher im Herbst, mutmaßt Bauamtsleiter Tim Lutterbei.

Um nach Erlangung des Förderbescheids aber schnellstmöglich mit der Ausschreibung und Vergabe beginnen zu können, haben die Mitglieder des Gesellschafts-, Kultur- und Sportausschusses am Donnerstag einstimmig dafür gestimmt, dass der Bürgermeister dazu ermächtigt wird, einen Auftrag oberhalb der Grenze von 50 .000 Euro ohne Beteiligung des Rates zu vergeben. Getreu dem Motto „bloß keine Zeit verlieren“.

Die Vorfreude auf ein zeitloses wie kostenloses Breitensportangebot für unterschiedliche Altersklassen einerseits und einen generationenübergreifenden Treffpunkt inmitten des Ortes andererseits scheint groß zu sein. Und das nicht zuletzt, weil alle Beteiligten großen Wert darauf legen, dass der finanzielle Eigenanteil, den die Gemeinde zu stemmen hat, möglichst gering bleibt. Nach Abzug der Leader-Förderung liegt er bei knapp 45. 000 Euro.

Wobei es dabei nicht bleiben wird, wie Karsten Zastrau die Ausschussmitglieder am Donnerstag wissen ließ. So hat der sportbegeisterte Familienvater bereits eine schriftliche Zusage des Vereins Gofus – den golfenden Fußballern um BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel –, die das Projekt in Ladbergen mit 10 .000 Euro unterstützen wollen. Und auch aus der Wirtschaft haben sich bereits mehrere Unternehmen an Bandenwerbung und Co. interessiert gezeigt.

Ein 30 mal 15 Meter großer Court – laut Zastrau ein Platz in der Kategorie „Mercedes Vollausstattung“ – ist nach eingehender Marktrecherche ebenfalls bereits ausgesucht. Fehlt nur noch die Zusage der Bezirksregierung, damit das Projekt wieder Fahrt aufnehmen kann.